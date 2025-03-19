ТОП-10 лучших бомбардиров «Фиорентины» за всю историю

«Фиорентина» была образована слиянием нескольких спортивных организаций 29 августа 1926 года. Команда довольно быстро обрела популярность не только у себя на родине во Флоренции, но и далеко за ее пределами.

«Фиалки» дважды становились чемпионами Италии (дело было в 50-х годах и 60-х годах прошлого века), шесть раз становились обладателями национального Кубка (последний случай в 2001 году). «Фиорентина» успела отметиться и на европейской арене. Клуб выигрывал Кубок Кубков, выходил в финал Кубка чемпионов и Кубка УЕФА, дважды играл в финалах недавно образованной Лиги конференций. И, конечно, «фиалки» давно славятся футболистами атакующих позиций. Далее речь пойдет о десяти лучших бомбардирах в славной истории «Фиорентины».

10. Клаудио Десолати – 58

Открывает рейтинг уроженец Генка (Бельгия). Десолати в раннем возрасте мигрировал в Италию и воспитывался в школе «Дженоа». В составе «Фиорентины» он провел десять сезонов, суммарно отыграв 195 матчей с учетом всех соревнований. Был значимой фигурой в составе «фиалок» в семидесятые.

9. Джузеппе Вирджили – 59

Звезда команды из Флоренции в «золотые» 50-е годы. Футбольное образование получал в «молодежке» «Удинезе». В первом чемпионском сезоне «Фиорентины» стал лучшим голеадором, наколотив соперникам «фиолетовых» 21 гол в 32 поединках. Вызывался в ряды национальной сборной Италии. За «Скуадру Адзурру» провел семь матчей.

8. Кристиан Ригано – 59

Был важнейшим игроком «Фиорентины» в очень печальные для клуба времена. В начале 2000-х команда из Флоренции стала банкротом и была «образована» по новой. Голы Ригано помогали «фиолетовым» подниматься в иерархии итальянского футбола. Суммарно отыграл 99 матчей в составе команды с «Артемио Франки».

7. Альберто Галасси – 61

Выступал на позиции форварда. Отличался высокой скоростью, так как до перехода в профессиональный футбол активно занимался легкой атлетикой. После завершения карьеры принял решение не идти в тренеры. Альберто получил медицинское образование и освоил профессию дантиста.

6. Альберто Джилардино – 63

Известнейший нападающий, который помимо прочего успел побегать за «Парму», «Дженоа», «Милан» и массу других клубов. В футболке «Фиорентины» провел 157 матчей. Завязав с профутболом получил тренерскую лицензию. До относительно недавних пор со взлетами и падениями возглавлял «Дженоа». Ныне сидит без работы и ждет новых предложений о сотрудничестве.

5. Адриан Муту – 69

Мастер тонких передач, прекрасно исполнявший штрафные удары. Играл на позициях «десятки» и в центре нападения (в зависимости от выбранной тактики). Известен своими «подвигами» и вне поля. Муту успел отсидеть дисквалификацию за употребление кокаина. При этом сам Адриан утверждал, что никогда не употреблял наркотики.

«Это может звучать забавно, но это правда. Я никогда не принимал кокаин. Я принимал что-то, чтобы чувствовать себя хорошо», – загадочно высказывался Адриан Муту в ответ на обвинение в употреблении наркотических веществ.

4. Джанкарло Антониони – 72

Легенда клуба с «Артемио Франки». Антониони не только один из лучших бомбардиров в истории «Фиорентины», но и рекордсмен команды по числу проведенных матчей в чемпионате Италии. Таковых набралось более четырехсот. Как и Муту отличался способностями плеймейкера (только без кокаина). Мог сыграть как в нападении, так и в средней линии. Славился отменной техникой и пушечным ударом. Фаны «фиалок» наградили его прозвищем «Золотой мальчик». Становился обладателем Кубка Италии.

3. Мигель Монтуори – 77

Родился в Аргентине в семье выходцев из Неаполя. На международном уровне играл за национальную сборную Италии (далеко не самая необычная история). Был одним из лидеров чемпионской команды «Фиорентины». Горячо обожаем местной публикой. Тиффози наградили его эффектным прозвищем – Микеланджело. Футбольная пресса того времени (50-е годы 20 века) вторила болельщикам, писав о том, что «Монтуори буквально творил голы».

2. Курт Хамрин – 203

Одна из главных легенд в истории шведского футбола. В свою эпоху считался одним из сильнейших вингеров в мире.

В феврале 1964 года отметился внушительным достижением. «Фиорентина» на выезде разнесла «Аталанту» со счетом 7:1, а Хамрин стал первым игроком в истории, которому удалось забить пять (!) голов в гостевом матче Серии А.

1.Габриэль Батистута – 203

Наконец, лидер рейтинга топ-снайперов «фиалок». Батистута по праву считается одним из величайших нападающих в истории сборной Аргентины. По сей день остается идолом каждого поклонника «Фиорентины». Член Зала Славы «фиалок», аргентинского и итальянского футбола. Благодаря своему таланту форварда получил прозвище «Батигол».

Батистута – очень многогранная личность. После завершения карьеры успел написать автобиографическую книгу, снимался в популярном аргентинском сериале (!) «Дикий ангел». Успешно начал заниматься строительным бизнесом. Пробовал себя в качестве футбольного аналитика на телевидении. Является почетным гражданином Флоренции.

Таблица ТОП-10 лучший бомбардиров «Фиорентины»