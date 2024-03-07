«Я наполовину русский!» Вратарь по имени Иван играет за суперклуб из Серии А, забивает в Лиге чемпионов и восхищается Львом Яшиным

Мог бы выступать за сборную России.

14 февраля 2024 года. Рим. Стадион «Олимпико». «Лацио» в этот день рубился с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В стартовом составе мюнхенцев вышел один из самых опасных нападающих Европы Гарри Кейн. На групповом этапе англичанин забил 4 мяча. А еще с первых минут играли Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Лерой Сане. Словом, все главные атакующие звезды клуба.

«Лацио», разумеется, не был фаворитом в этом противостоянии. Команда Маурицио Сарри не блещет в чемпионате Италии, проигрывает «Лечче», «Дженоа» и «Салернитане» и на большие лигочемпионские свершения не претендует. Но с «Баварией» римский клуб справился. Да, только в первом матче. Да, мюнхены в этом сезоне также бывают щедры на подарки соперникам. Но этот локальный успех «Лацио» осчастливил многих людей. В том числе и россиян, болеющих за команду и персонально – за ее вратаря.

Иван Проведель в этот вечер не пропустил ни одного мяча. «Бавария» в атаке выглядела невыразительно и опасными моментами не искрила. Но в тех редких эпизодах, когда гости все же угрожали воротам «Лацио», Проведель действовал надежно и уверенно.

Если вы следите за итальянским чемпионатом, то точно знаете этого фактурного голкипера. Год рождения – 1994, рост – 194 сантиметра. Игровой номер (нетрудно догадаться) – 94. Он ярко проявил себя еще в «Эмполи», с которым выиграл Серию B. Дебюту в элитном дивизионе помешала травма – перелом голени. Он перенес несколько операций, восстановился и, наконец, сыграл за «Эмполи» в Серии А.

Особенно Ивану запомнился матч против «Ювентуса», за который тогда, летом 2018-го, только начал играть Криштиану Роналду. Команда Проведеля вела в счете 1:0, но португалец ответил на это двумя голами, один из них забил с пенальти, и принес «Юве» победу.

В том сезоне Иван провел за «Эмполи» 16 матчей в высшем дивизионе, ни разу не сыграл «на ноль», просидел полгода в запасе и отправился набираться опыта в «Юве Стабию», выступающую в Серии Б.

Поиграв в низших дивизионах, Проведель окреп и заматерел. А потом вернулся в Серию А – голкипер приглянулся «Специи», которая тогда, в 2020-м, поднялась в элитный дивизион. Иван быстро стал основным вратарем команды, провел в чемпионате 30 матчей, в четырех из них не пропустил. «Специя» осталась в высшей лиге. В следующем сезоне Проведель также регулярно выходил в основе. И вновь парни, именуемые «орлятами», сохранили прописку в Серии А.

После этого талантливый голкипер отправился на повышение – в «Лацио». И там тоже сразу стал основным. Тот сезон команда завершила на втором месте, пропустив вперед лишь «Наполи». Проведель выдал сразу 21 «сухарь» в чемпионате и был признан лучшим игроком «Лацио» по итогам 2023 года.

В нынешнем сезоне голкипер восхитил футбольный мир, забив гол в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Римский клуб в домашней встрече 1 тура «горел» мадридскому «Атлетико» 0:1. В добавленное ко второму тайму время Проведель побежал спасать своих и с задачей справился. На 95 минуте Луис Альберто навесил в штрафную, и вратарь головой отправил мяч в сетку – 1:1.

Оказалось, что для Ивана это не первый гол в профессиональном футболе. Он уже проделывал подобное в 2020-м. Интересно, что тогда голкипер-бомбардир забил на той самой 95 минуте.

Проведель отлично знает, как поражать ворота оппонентов: до 15 лет он играл преимущественно в нападении. Сам юноша мечтал о вратарской карьере, но тренеры упорно отправляли рослого футболиста в атаку. В итоге Иван все же занял наиболее комфортную для себя игровую позицию. Удивительно, но факт: став вратарем в подростковом возрасте, он с ходу вытеснил из состава гораздо более опытных парней.

Кто же такой этот загадочный вратарь с очень интересной футбольной биографией и таким родным для россиян именем? Отец игрока, Венанцио Проведель, – итальянец. Мама, Елена Калинина – русская, москвичка. Иван родился в центре итальянской провинции Порденоне – четвертом по величине городе региона Фриули.

В биографии этой семьи есть немало удивительных фактов. Дедушка футболиста по материнской линии, например, в молодости дружил со Львом Яшиным. Иван Проведель не раз говорил, что восхищается великим советским вратарем и гордится дружбой деда со Львом Ивановичем.

Раньше Иван каждое лето приезжал с мамой в Подмосковье навещать бабушку. Проведель отлично знает русский язык и гордится своими корнями. Сообщалось, что вратарь мог бы получить российское гражданство и выступать за сборную нашей страны. Но не сложилось.

В сентябре 2022-го Ивана впервые вызвали в национальную команду Италии. Правда, дебюта пока так и не случилось. Проведелю всего 29 лет – возраст расцвета для голкипера. Но пробиться в основу итальянской сборной ему будет, мягко говоря, непросто – Джанлуиджи Доннарумма свое место никому уступать не намерен.

Иван признается: «Несмотря на то что я родился и вырос в Италии – да, я чувствую себя наполовину итальянцем, наполовину – русским. Моя мама и бабушка – русские, а с ними у меня очень тесная связь. Чувствую – часть меня принадлежит России».

Иван Проведель и его «Лацио» так и не сумели пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. В ответном матче «Бавария» разгромила соперника – 3:0. Гарри Кейн оформил в этой встрече дубль. Но как же здорово, что в плей-офф главного евротурнира выступил игрок, которого российские болельщики вполне могут считать своим.

Grazie per l'ottimo gioco, Ivan!