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Семак высказался о победе «Зенита» над сборной Иордании

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного товарищеского матча против сборной Иордании.

– Какие положительные моменты в игре команды вы можете выделить?

– Думаю, сегодня мы больше моментов создавали в позиционных атаках. Если в предыдущем матче только после отборов получалось, то сегодня больше атак было.

Сегодня не пропустили, потому и выиграли, один из моментов реализовали. Что касается качества игры, то чуть получше выглядели.

При этом, ребята сегодня вышли в не совсем привычных сочетаниях. Плюс, кто-то лучше готов, кто-то хуже. Поэтому говорить о каких-то взаимодействиях, наверное, пока нельзя.

С точки зрения нагрузки, игрового ритма тонуса, я думаю, сегодня был хороший спарринг. Команда Иордании играет очень агрессивно, активно, хорошо готова физически. И для нас очень полезно на этом этапе играть такие матчи.

– В сравнении с первой игрой можно ли сказать, что качество созданных моментов у чужих ворот выше?

– В любом случае, многим пока не хватает свежести, отсюда, может быть, и движение не то, которое нам хотелось бы, и качество не то, которое нам хотелось бы.

Мы все понимаем, это этап подготовки, и как раз все ошибки, связанные именно с такими вещами, они понятны.

Наверное, моментов чуть больше было сегодня, могли больше забить. Немножко лучше в атаке сыграли, чем в предыдущем матче.

– Страсти на поле в товарищеском матче, когда иногда и до красной карточки доходит, хорошо это или не очень для товарищеского матча?

– Ну красная карточка возникла то не из-за грубости игрока, это эмоции – просто вышел новый и свежий игрок, ничего в этом нет.

А игра сама по себе была достаточно интенсивная, контактная, много единоборств. Думаю, это хорошо для ребят.

  • «Зенит» победил со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 62-й минуте забил Александр Соболев.
  • Во вторник петербуржцы не смогли обыграть сборную Иордании – 1:1.

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Источник: сайт «Зенита»

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24.01.2025 22:43
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