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«Спартаку» предложили экс-форварда «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Спартаке».

Московскому клубу предложили купить игрока, выступающего сейчас за «Милан».

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ищет форварда, но менее возрастного и с большей перспективой развития.

  • 27-летний Йович оценивается в 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне серб провел 4 матча (88 минут) без голевых действий.
  • «Реал» платил за него в 2019 году 63 миллиона евро.
  • Сообщалось, что летом 2024 года Йович мог оказаться в «Зените».

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Источник: Metaratings

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Комментарии (21)
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...короче
1737719779
...а оно нам надо?...
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7:1
1737720500
всех футболистов мира тренеры пугают ещё с самого детства: будешь плохо играть - окажешься в спартаке! дети ревели от ужаса и тренировались усерднее. но йович не послушался. думал, реал даст ему иммунитет от тарасятника - и за ним приходят из тарасятника! вот ведь как бывает)
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FRZZ
1737720609
Это хороший вариант, Реал кого попало не покупает.
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Тинез Розоп
1737722420
На лавку для получения зарплаты и навара агенту?...
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subbotaspartak
1737722775
Как то он мне не милан...
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Spartak_forv@
1737724225
Его вроде в прошлое окно Локо предлагали,теперь Спартаку. Ищут кому бы впарить
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Цугундeр
1737728000
Скока в килограммах?)
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Кривая да нелёгкая
1737728970
Опять лапша на уши)
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FWSPM
1737729565
Уже в третий раз предлагают. Значит не нужен никому
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Иван Петров 1986
1737732523
Да на..р он нужен.
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