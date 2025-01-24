«Спартаку» предложили экс-форварда «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Спартаке».
Московскому клубу предложили купить игрока, выступающего сейчас за «Милан».
Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ищет форварда, но менее возрастного и с большей перспективой развития.
- 27-летний Йович оценивается в 4 миллиона евро.
- В этом сезоне серб провел 4 матча (88 минут) без голевых действий.
- «Реал» платил за него в 2019 году 63 миллиона евро.
- Сообщалось, что летом 2024 года Йович мог оказаться в «Зените».