«Спартаку» предложили экс-форварда «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в «Спартаке».

Московскому клубу предложили купить игрока, выступающего сейчас за «Милан».

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ищет форварда, но менее возрастного и с большей перспективой развития.