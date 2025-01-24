Стало известно, когда Бителло вернется в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло может приступить к тренировкам с командой на сборе в Катаре с 26 января.

«Бителло действительно в течение суток намерен вылететь на сбор «Динамо» в Катаре и, видимо, начнет тренироваться. Это можно расценить как маленькую победу российского клуба, который жестко и планомерно отстаивал свои интересы.

Агент игрока разочарован – он не сумел добиться того, чего хотел, и получил ущерб репутации после письма «Динамо», отправленного в бразильские клубы», – сообщил источник.