Стало известно, когда Бителло вернется в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло может приступить к тренировкам с командой на сборе в Катаре с 26 января.
«Бителло действительно в течение суток намерен вылететь на сбор «Динамо» в Катаре и, видимо, начнет тренироваться. Это можно расценить как маленькую победу российского клуба, который жестко и планомерно отстаивал свои интересы.
Агент игрока разочарован – он не сумел добиться того, чего хотел, и получил ущерб репутации после письма «Динамо», отправленного в бразильские клубы», – сообщил источник.
- Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
- Бразилец не вернулся вовремя из отпуска. В ответ клуб РПЛ запретил всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.