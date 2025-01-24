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Стало известно, когда Бителло вернется в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло может приступить к тренировкам с командой на сборе в Катаре с 26 января.

«Бителло действительно в течение суток намерен вылететь на сбор «Динамо» в Катаре и, видимо, начнет тренироваться. Это можно расценить как маленькую победу российского клуба, который жестко и планомерно отстаивал свои интересы.

Агент игрока разочарован – он не сумел добиться того, чего хотел, и получил ущерб репутации после письма «Динамо», отправленного в бразильские клубы», – сообщил источник.

  • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Бразилец не вернулся вовремя из отпуска. В ответ клуб РПЛ запретил всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.

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Источник: «Р-Спорт»

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24.01.2025 22:22
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Комментарии (1)
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WILDLING_HRUNDEL
1737748824
Приедет на губу его, а агенту по губам
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