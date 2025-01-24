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  • Соболев прокомментировал свой гол в ворота сборной Иордании

Соболев прокомментировал свой гол в ворота сборной Иордании

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями после выигранного товарищеского матча против сборной Иордании.

  • Петербуржцы победили со счетом 1:0.
  • Соболев – автор единственного гола. Он отличился на 62-й минуте.

– Ничего особенного, обычная игра на сборах, готовимся к сезону, все под нагрузками. Что-то получается, что-то не получается, но время еще есть, поэтому работаем.

– Какие впечатления от первого забитого мяча? Как вам передача Сергея Чернова?

– Гол на сборах ничего не значит, но все равно приятно забить. Чернов тоже молодец.

Видно, что в первой игре молодые ребята немножко волновались, а во второй уже адаптировались более или менее. Им есть, куда расти. Дай Бог, чтобы их карьера только-только начиналась.

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Источник: сайт «Зенита»

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24.01.2025 23:00
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Комментарии (6)
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TIMOTHY
1737749540
Им есть куда расти, сказал кудесник)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1737750369
Придёт Энрике и места в основе для Дельфина не будет
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