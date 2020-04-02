Goal: Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди заключил с клубом новый контракт, утверждает Goal.com.
Предыдущее соглашение хавбека с туринцами истекало 30 июня, но стороны договорились о его продлении на один сезон.
Сообщается, что француз подписал контракт до 2021 года еще 14 февраля, но «Ювентус» не объявил об этом официально.
Сейчас Матюиди лечится от коронавирусной инфекции, которую у него диагностировали в середине марта.
- 32-летний футболист выступает за «Ювентус» с августа 2017 года.
- В текущем сезоне он забил один гол и сделал два ассиста в 31 матче.
Источник: Goal.com