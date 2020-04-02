Goal: Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди заключил с клубом новый контракт, утверждает Goal.com.

Предыдущее соглашение хавбека с туринцами истекало 30 июня, но стороны договорились о его продлении на один сезон.

Сообщается, что француз подписал контракт до 2021 года еще 14 февраля, но «Ювентус» не объявил об этом официально.

Сейчас Матюиди лечится от коронавирусной инфекции, которую у него диагностировали в середине марта.