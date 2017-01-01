Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Goal: Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»

    Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди заключил с клубом новый контракт, утверждает Goal.com.

    Предыдущее соглашение хавбека с туринцами истекало 30 июня, но стороны договорились о его продлении на один сезон.

    Сообщается, что француз подписал контракт до 2021 года еще 14 февраля, но «Ювентус» не объявил об этом официально.

    Сейчас Матюиди лечится от коронавирусной инфекции, которую у него диагностировали в середине марта.

    • 32-летний футболист выступает за «Ювентус» с августа 2017 года.
    • В текущем сезоне он забил один гол и сделал два ассиста в 31 матче.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75880
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru