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Goal: Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»

2 апреля 2020, 06:37

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди заключил с клубом новый контракт, утверждает Goal.com.

Предыдущее соглашение хавбека с туринцами истекало 30 июня, но стороны договорились о его продлении на один сезон.

Сообщается, что француз подписал контракт до 2021 года еще 14 февраля, но «Ювентус» не объявил об этом официально.

Сейчас Матюиди лечится от коронавирусной инфекции, которую у него диагностировали в середине марта.

  • 32-летний футболист выступает за «Ювентус» с августа 2017 года.
  • В текущем сезоне он забил один гол и сделал два ассиста в 31 матче.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Ювентус Матюиди Блейз
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