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Блейз Матюиди
Статистика
Блейз Матюиди - статистика
Завершил карьеру
9 апреля 1987 (39), Тулуза
#8 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Франция | Ангола
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
26
0
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
1 : 3
01.08.2020
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
2 : 0
29.07.2020
Ювентус
61' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2 : 0
26.07.2020
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
2 : 1
23.07.2020
Ювентус
60' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2 : 1
20.07.2020
Лацио
57' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
3 : 3
15.07.2020
Ювентус
1' - 86'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2 : 2
11.07.2020
Аталанта
1' - 82'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 2
07.07.2020
Ювентус
69' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
4 : 1
04.07.2020
Торино
49' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 3
30.06.2020
Ювентус
83' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
4 : 0
26.06.2020
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 2
22.06.2020
Ювентус
70' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
2 : 0
08.03.2020
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
СПАЛ
1 : 2
22.02.2020
Ювентус
1' - 79'
78'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2 : 0
16.02.2020
Брешиа
Был в запасе
75'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
08.02.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 0
02.02.2020
Фиорентина
88' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
2 : 1
26.01.2020
Ювентус
1' - 72'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 1
19.01.2020
Парма
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 2
12.01.2020
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
4 : 0
06.01.2020
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
1 : 2
18.12.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
3 : 1
15.12.2019
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3 : 1
07.12.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2 : 2
01.12.2019
Сассуоло
54' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
1 : 3
23.11.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
1 : 0
10.11.2019
Милан
1' - 70'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
0 : 1
02.11.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 1
30.10.2019
Дженоа
1' - 61'
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче
1 : 1
26.10.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 1
19.10.2019
Болонья
73' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2 : 1
19.10.2019
Болонья
73' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
1 : 2
06.10.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
28.09.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1 : 2
24.09.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
21.09.2019
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
0 : 0
14.09.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4 : 3
31.08.2019
Наполи
1' - 90'
19'
52'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
24.08.2019
Ювентус
1' - 90'
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