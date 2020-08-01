Статистика по турнирам

США. МЛС 2021 США. МЛС 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Италии 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Италии 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Emirates Cup 2011 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008