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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 15 июля 2020
Сассуоло
15.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 3
Завершен
Ювентус
29'
Ф. Джуричич
51'
Д. Берарди
54'
Ф. Капуто
5'
Данило
12'
Г. Игуаин
64'
А. Сандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ювентус
90'
+5
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
М. Бурабиа
90'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ж. Бога
86'
Замена
Д. Феррари
️️️️
Д. Берарди
86'
86'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Б. Матюиди
81'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Марлон
️️️️
В. Кирикеш
75'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Ф. Маньянелли
67'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Ф. Джуричич
67'
64'
ГОЛ! 3:3!
А. Сандро
Пас отдал
Р. Бентанкур
62'
Желтая карточка
К. Роналду
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Д. Берарди
58'
57'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Пьянич
57'
Замена
П. Дибала
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 3:2!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Берарди
54'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
53'
ГОЛ! 2:2!
Д. Берарди
51'
46'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Д. Кьеллини
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
42'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Ф. Капуто
29'
12'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Пьянич
5'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
21
Кирикеш
13
Пелузо
18
Мюлдюр
5
Локателли
4
Маньянелли
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
4-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
14
Кьеллини
4
де Лигт
26
Сандро
30
Бентанкур
15
Пьянич
8
Матюиди
10
Бернардески
7
Роналду
9
Игуаин
21
Кирикеш
6
Марлон
6
Марлон
21
Кирикеш
10
Берарди
67
Феррари
67
Феррари
10
Берарди
31
Джуричич
25
Траоре
25
Траоре
31
Джуричич
4
Маньянелли
10
Бурабиа
10
Бурабиа
4
Маньянелли
13
Бога
18
Распадори
18
Распадори
13
Бога
14
Кьеллини
24
Ругани
24
Ругани
14
Кьеллини
8
Матюиди
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Матюиди
15
Пьянич
12
Рабьо
12
Рабьо
15
Пьянич
10
Бернардески
11
Коста
11
Коста
10
Бернардески
9
Игуаин
21
Дибала
21
Дибала
9
Игуаин
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
26
Алессандро Меркати
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
26
Алессандро Меркати
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
Остались в запасе
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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