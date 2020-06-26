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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче: обзор матча 26 июня 2020
Ювентус
26.06.2020, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 0
Завершен
Лечче
53'
П. Дибала
61'
К. Роналду (П)
84'
Г. Игуаин
86'
М. де Лигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лечче
ГОЛ! 4:0!
М. де Лигт
Пас отдал
Д. Коста
86'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
84'
78'
Замена
М. Кальдерони
️️️️
Б. Вера
Замена
С. Мураторе
️️️️
Ф. Бернардески
77'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
П. Дибала
77'
72'
Замена
С. Колелла
️️️️
М. Манкосу
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Р. Бентанкур
68'
63'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Фалько
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
61'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
К. Роналду
53'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Рабьо
52'
46'
Замена
Л. Россеттини
️️️️
Я. Петриччионе
Желтая карточка
Р. Бентанкур
38'
32'
Красная карточка
Ф. Лучионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
52
Весли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Лечче
97
Джанмарко Кирони
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
31
Сильвио Колелла
ЦЗ
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
34
Серджо Мазелли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
2-5-1-2
13
Щесны
4
де Лигт
19
Бонуччи
12
Рабьо
15
Пьянич
30
Бентанкур
8
Матюиди
7
Куадрадо
10
Бернардески
21
Дибала
7
Роналду
3-1-3-1-1
22
Габриэл
2
Донати
3
Пас
15
Лучионе
10
Петриччионе
3
Рисполи
77
Тахцидис
28
Шахов
25
Фалько
4
Вера
10
Бернардески
39
Мураторе
39
Мураторе
10
Бернардески
30
Бентанкур
21
Рэмзи
21
Рэмзи
30
Бентанкур
12
Рабьо
11
Коста
11
Коста
12
Рабьо
21
Дибала
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Дибала
5
Манкосу
31
Колелла
31
Колелла
5
Манкосу
4
Вера
32
Кальдерони
32
Кальдерони
4
Вера
10
Петриччионе
13
Россеттини
13
Россеттини
10
Петриччионе
25
Фалько
15
Бабакар
15
Бабакар
25
Фалько
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
52
Весли
ЦЗ
99
Марко Оливьери
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
97
Джанмарко Кирони
ВР
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
52
Весли
ЦЗ
99
Марко Оливьери
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Остались в запасе
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
2
Вито Радикьо
ЦЗ
97
Джанмарко Кирони
ВР
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Ювентус - Лечче
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Ювентус
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