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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 23 июля 2020
Удинезе
23.07.2020, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
52'
И. Несторовски
90+2'
С. Фофана
42'
М. де Лигт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Замена
С. Де Майо
️️️️
Р. Бекао
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Фофана
Пас отдал
Р. Бекао
90'
+2
83'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Замена
Самир
️️️️
Х. тер Авест
78'
75'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Данило
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
М. Зеегелар
69'
Желтая карточка
М. Зеегелар
68'
60'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Бернардески
60'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:1!
И. Несторовски
Пас отдал
К. Сема
52'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. де Лигт
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
20'
1'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
65
Энрико Овизак
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
41
Лука Кокколо
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
3-2-3-2
1
Муссо
50
Бекао
17
Нуйтинк
5
тер Авест
4
Зеегелар
5
Троост-Эконг
12
Сема
7
Де Пауль
42
Фофана
90
Несторовски
77
Окака-Чука
4-3-1-2
13
Щесны
13
Данило
24
Ругани
4
де Лигт
26
Сандро
21
Рэмзи
30
Бентанкур
12
Рабьо
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
5
тер Авест
33
Самир
33
Самир
5
тер Авест
50
Бекао
87
Де Майо
87
Де Майо
50
Бекао
4
Зеегелар
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
4
Зеегелар
13
Данило
7
Куадрадо
7
Куадрадо
13
Данило
21
Рэмзи
8
Матюиди
8
Матюиди
21
Рэмзи
10
Бернардески
11
Коста
11
Коста
10
Бернардески
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
20
Мартин Палумбо
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
65
Энрико Овизак
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
Главный тренер
Лука Готти
9
Джакомо Вриони
ЦФ
41
Лука Кокколо
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
20
Мартин Палумбо
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
67
Эрик Лирусси
ЦФ
65
Энрико Овизак
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
Остались в запасе
9
Джакомо Вриони
ЦФ
41
Лука Кокколо
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Удинезе Арена
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