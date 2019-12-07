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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 07 декабря 2019
Лацио
07.12.2019, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 1
Завершен
Ювентус
45+1'
Л. Фелипе
74'
С. Милинкович-Савич
90+5'
Ф. Кайседо
25'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
Желтая карточка
Ф. Кайседо
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кайседо
90'
+5
Желтая карточка
Л. Лейва
86'
77'
Желтая карточка
В. Щесны
ГОЛ! 2:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Альберто
74'
69'
Красная карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
М. Лаццари
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фелипе
Пас отдал
Л. Альберто
45'
+1
37'
Желтая карточка
П. Дибала
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Бентанкур
11'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
Л. Альберто
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
39
Симоне Мураторе
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
3-4-1-2
13
Щесны
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
30
Бентанкур
8
Матюиди
10
Бернардески
21
Дибала
7
Роналду
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лацио - Ювентус
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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