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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 18 декабря 2019
Сампдория
18.12.2019, среда, 20:55
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
35'
Д. Капрари
19'
П. Дибала
45'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
Желтая карточка
Г. Рамирес
90'
+6
Вторая желтая
Д. Капрари
90'
+2
82'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Сандро
Желтая карточка
Д. Капрари
77'
77'
Замена
Д. Коста
️️️️
П. Дибала
76'
Желтая карточка
М. Демирал
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
76'
69'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Д. Мурильо
61'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Я. Янкто
61'
59'
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
М. Лери
️️️️
Ф. Депаоли
50'
45'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Сандро
Желтая карточка
Я. Янкто
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Капрари
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
96
Марко Помпетти
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Аудеро
24
Мурильо
25
Колли
25
Феррари
29
Мурру
23
Депаоли
21
Янкто
17
Линетти
2
Торсбю
11
Рамирес
10
Капрари
4-3-3
1
Буффон
13
Данило
19
Бонуччи
28
Демирал
26
Сандро
12
Рабьо
8
Матюиди
15
Пьянич
7
Роналду
21
Дибала
9
Игуаин
23
Депаоли
7
Лери
7
Лери
23
Депаоли
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
21
Янкто
11
Габбиадини
11
Габбиадини
21
Янкто
26
Сандро
22
Де Шильо
22
Де Шильо
26
Сандро
9
Игуаин
21
Рэмзи
21
Рэмзи
9
Игуаин
21
Дибала
11
Коста
11
Коста
21
Дибала
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
96
Марко Помпетти
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
96
Марко Помпетти
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Ювентус
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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