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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 01 декабря 2019
Ювентус
01.12.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
20'
Л. Бонуччи
68'
К. Роналду (П)
23'
Ж. Бога
47'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сассуоло
90'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Ж. Бога
Желтая карточка
М. Пьянич
88'
87'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
81'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Г. Игуаин
79'
78'
Желтая карточка
Д. Тольян
72'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Ф. Джуричич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Роналду
68'
65'
Желтая карточка
М. Локателли
62'
Замена
А. Дункан
️️️️
Х. Траоре
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Э. Джан
54'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бернардески
53'
47'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Капуто
40'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
23'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бога
Пас отдал
Ф. Капуто
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Р. Бентанкур
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
3-1-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
23
Джан
15
Пьянич
30
Бентанкур
7
Куадрадо
10
Бернардески
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-2-2-1
80
Турати
22
Тольян
19
Романья
6
Марлон
77
Кирьякопулос
5
Локателли
4
Маньянелли
25
Траоре
31
Джуричич
13
Бога
9
Капуто
9
Игуаин
21
Рэмзи
21
Рэмзи
9
Игуаин
23
Джан
8
Матюиди
8
Матюиди
23
Джан
10
Бернардески
21
Дибала
21
Дибала
10
Бернардески
13
Бога
13
Пелузо
13
Пелузо
13
Бога
31
Джуричич
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
31
Джуричич
25
Траоре
32
Дункан
32
Дункан
25
Траоре
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
25
Джанлука Пеголо
ВР
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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