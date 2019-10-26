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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Ювентус
Лечче - Ювентус: обзор матча 26 октября 2019
Лечче
26.10.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
56'
М. Манкосу (П)
50'
П. Дибала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Ювентус
Желтая карточка
Д. Лападула
88'
79'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Желтая карточка
М. Манкосу
73'
72'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Э. Джан
Замена
А. Рисполи
️️️️
Б. Меккарьелло
72'
67'
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Пьянич
58'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. де Лигт
Замена
А. Табанелли
️️️️
Ж. Маер
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Манкосу
56'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Дибала
Замена
Д. Лападула
️️️️
Д. Фариас
46'
Желтая карточка
Л. Россеттини
18'
Желтая карточка
М. Кальдерони
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
4-1-2-1-1
22
Габриэл
6
Меккарьелло
15
Лучионе
13
Россеттини
32
Кальдерони
10
Петриччионе
37
Маер
77
Тахцидис
17
Фариас
15
Бабакар
4-1-2-1-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
26
Сандро
23
Джан
30
Бентанкур
15
Пьянич
10
Бернардески
9
Игуаин
21
Дибала
37
Маер
23
Табанелли
23
Табанелли
37
Маер
6
Меккарьелло
3
Рисполи
3
Рисполи
6
Меккарьелло
17
Фариас
18
Лападула
18
Лападула
17
Фариас
4
де Лигт
7
Куадрадо
7
Куадрадо
4
де Лигт
15
Пьянич
28
Хедира
28
Хедира
15
Пьянич
23
Джан
12
Рабьо
12
Рабьо
23
Джан
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
25
Филиппо Фалько
ПВ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лечче - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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