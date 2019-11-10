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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 10 ноября 2019
Ювентус
10.11.2019, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Милан
77'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
90'
+1
Желтая карточка
Сусо
90'
+1
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
89'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
85'
Замена
А. Ребич
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Г. Игуаин
77'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
70'
66'
Замена
Р. Леау
️️️️
К. Пентек
61'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Р. Крунич
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Бернардески
61'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
57'
Замена
П. Дибала
️️️️
К. Роналду
55'
45'
Желтая карточка
И. Беннасер
40'
Желтая карточка
Р. Крунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
8
Матюиди
15
Пьянич
30
Бентанкур
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
9
Игуаин
4-3-2-1
1
Доннарумма
3
Дуарте
26
Романьоли
13
Конти
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
33
Крунич
10
Сусо
11
Пакета
9
Пентек
8
Матюиди
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Матюиди
10
Бернардески
11
Коста
11
Коста
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
21
Дибала
7
Роналду
11
Пакета
9
Ребич
9
Ребич
11
Пакета
9
Пентек
27
Леау
27
Леау
9
Пентек
33
Крунич
7
Бонавентура
7
Бонавентура
33
Крунич
Остались в запасе
Ювентус
Милан
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Милан
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Ювентус
Милан
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