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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кальяри
Ювентус - Кальяри: обзор матча 06 января 2020
Ювентус
06.01.2020, понедельник, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 0
Завершен
Кальяри
49'
К. Роналду
67'
К. Роналду (П)
81'
Г. Игуаин
82'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кальяри
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Коста
82'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
81'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
67'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
49'
48'
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
А. Рабьо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
3-5-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
28
Демирал
15
Пьянич
8
Матюиди
21
Рэмзи
12
Рабьо
7
Куадрадо
21
Дибала
7
Роналду
4-4-2
1
Ольсен
24
Клаван
3
Пеллегрини
29
Каччиаторе
6
Валюкевич
26
Рог
8
Чигарини
8
Нандес
44
Наингголан
18
Симеоне
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Ювентус - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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