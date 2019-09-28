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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - СПАЛ
Ювентус - СПАЛ: обзор матча 28 сентября 2019
Ювентус
28.09.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
45'
М. Пьянич
78'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - СПАЛ
Желтая карточка
Э. Джан
90'
+2
82'
Желтая карточка
А. Петанья
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
П. Дибала
78'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
А. Рабьо
77'
76'
Замена
А. Палоски
️️️️
Г. Мончини
72'
Замена
М. Янкович
️️️️
Д. Сала
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рэмзи
65'
Замена
Э. Джан
️️️️
С. Хедира
61'
55'
Желтая карточка
Игор
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Пас отдал
С. Хедира
45'
Желтая карточка
С. Хедира
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
44
Игор
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
2-5-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
4
де Лигт
8
Матюиди
12
Рабьо
28
Хедира
15
Пьянич
7
Куадрадо
21
Рэмзи
21
Дибала
7
Роналду
3-3-2
99
Бериша
4
Томович
34
Викари
13
Реца
7
Сала
16
Вальдифиори
6
Миссироли
11
Мончини
37
Петанья
28
Хедира
23
Джан
23
Джан
28
Хедира
12
Рабьо
30
Бентанкур
30
Бентанкур
12
Рабьо
21
Рэмзи
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Рэмзи
7
Сала
8
Янкович
8
Янкович
7
Сала
11
Мончини
9
Палоски
9
Палоски
11
Мончини
Остались в запасе
Ювентус
СПАЛ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Ювентус - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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