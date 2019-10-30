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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 30 октября 2019
Ювентус
30.10.2019, среда, 23:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
36'
Л. Бонуччи
90+6'
К. Роналду (П)
41'
К. Куаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
90'
+6
Желтая карточка
Л. Бонуччи
89'
Вторая желтая
А. Рабьо
87'
84'
Замена
И. Радованович
️️️️
К. Агудело
81'
Замена
А. Санабрия
️️️️
К. Куаме
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Бернардески
79'
Желтая карточка
А. Рабьо
76'
68'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Г. Пандев
Замена
А. Рабьо
️️️️
С. Хедира
61'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Б. Матюиди
61'
58'
Красная карточка
Ф. Маркетти
56'
Желтая карточка
Г. Пандев
51'
Вторая желтая
Ф. Кассата
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Куаме
Пас отдал
К. Агудело
Желтая карточка
Д. Ругани
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Р. Бентанкур
36'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
28'
4'
Желтая карточка
Ф. Кассата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-4-1-2
1
Буффон
26
Сандро
24
Ругани
19
Бонуччи
28
Хедира
8
Матюиди
30
Бентанкур
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
4-2-1-3
13
Раду
18
Гильоне
25
Сапата
2
Анкерсен
21
Ромеро
29
Кассата
20
Шоне
7
Агудело
21
Пандев
9
Пинамонти
8
Куаме
8
Матюиди
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Матюиди
28
Хедира
12
Рабьо
12
Рабьо
28
Хедира
10
Бернардески
11
Коста
11
Коста
10
Бернардески
7
Агудело
16
Радованович
16
Радованович
7
Агудело
8
Куаме
19
Санабрия
19
Санабрия
8
Куаме
21
Пандев
11
Гюмюш
11
Гюмюш
21
Пандев
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Ювентус - Дженоа
4
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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