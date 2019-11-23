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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 23 ноября 2019
Аталанта
23.11.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
56'
Р. Госенс
74'
Г. Игуаин
82'
Г. Игуаин
90+2'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
П. Дибала
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
П. Голлини
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Куадрадо
74'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
71'
70'
Замена
Э. Джан
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
Р. Толой
62'
58'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Барроу
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Госенс
Пас отдал
М. Барроу
56'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Р. Госенс
45'
Желтая карточка
Р. Фройлер
41'
27'
Желтая карточка
П. Дибала
26'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
10'
7'
Желтая карточка
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
3-3-1-1-2
95
Голлини
33
Хатебур
19
Паломино
6
Джимсити
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
99
Барроу
10
Гомес
3-4-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
4
де Лигт
7
Куадрадо
30
Бентанкур
28
Хедира
15
Пьянич
10
Бернардески
21
Дибала
9
Игуаин
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
99
Барроу
10
Муриэль
10
Муриэль
99
Барроу
28
Хедира
23
Джан
23
Джан
28
Хедира
10
Бернардески
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Бернардески
30
Бентанкур
11
Коста
11
Коста
30
Бентанкур
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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