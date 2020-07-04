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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 04 июля 2020
Ювентус
04.07.2020, суббота, 18:15
Италия. Серия А, 30 тур
4 : 1
Завершен
Торино
3'
П. Дибала
29'
Х. Куадрадо
61'
К. Роналду
87'
К. Джиджи (АГ)
45+6'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Торино
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
К. Джиджи
87'
84'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Бремер
84'
Замена
К. Ансальди
️️️️
О. Эйна
80'
Замена
С. Эдера
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
Г. Игуаин
️️️️
П. Дибала
80'
Желтая карточка
П. Дибала
70'
68'
Замена
В. Миллико
️️️️
С. Верди
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
61'
60'
Желтая карточка
О. Эйна
58'
Желтая карточка
А. Иццо
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Бернардески
55'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Пьянич
49'
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Белотти
Желтая карточка
М. де Лигт
45'
+5
Желтая карточка
М. Пьянич
40'
ГОЛ! 2:0!
Х. Куадрадо
Пас отдал
К. Роналду
29'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
26'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
52
Весли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-4-1-2
1
Буффон
4
де Лигт
19
Бонуччи
13
Данило
30
Бентанкур
15
Пьянич
12
Рабьо
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
13
Лянко
3
Бремер
34
Эйна
29
Де Сильвестри
23
Лукич
8
Мейте
7
Беренгер
90
Верди
11
Белотти
15
Пьянич
8
Матюиди
8
Матюиди
15
Пьянич
10
Бернардески
11
Коста
11
Коста
10
Бернардески
21
Дибала
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Дибала
90
Верди
7
Миллико
7
Миллико
90
Верди
34
Эйна
14
Ансальди
14
Ансальди
34
Эйна
3
Бремер
26
Джиджи
26
Джиджи
3
Бремер
29
Де Сильвестри
20
Эдера
20
Эдера
29
Де Сильвестри
Остались в запасе
Ювентус
Торино
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
52
Весли
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
27
Эмин Газоини
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
52
Весли
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
27
Эмин Газоини
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Ювентус - Торино
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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