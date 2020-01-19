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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Парма
Ювентус - Парма: обзор матча 19 января 2020
Ювентус
19.01.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Парма
43'
К. Роналду
58'
К. Роналду
55'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Парма
71'
Желтая карточка
Я. Куртич
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
П. Дибала
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
М. Скоццарелла
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Матюиди
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
21
Деян Кулушевски
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Эрнани
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
3-5-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
12
Рабьо
15
Пьянич
8
Матюиди
21
Рэмзи
7
Куадрадо
21
Дибала
7
Роналду
4-1-4-1
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
23
Скоццарелла
27
Куртич
23
Эрнани
33
Куцка
21
Кулушевски
45
Инглесе
Остались в запасе
Ювентус
Парма
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Ювентус - Парма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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