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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Интер
Ювентус - Интер: обзор матча 08 марта 2020
Ювентус
08.03.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
30
Бентанкур
21
Рэмзи
8
Матюиди
7
Куадрадо
11
Коста
7
Роналду
9
Игуаин
4-1-3-2
1
Ханданович
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
де Врей
15
Янг
77
Брозович
87
Кандрева
15
Весино
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Ювентус
Интер
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Ювентус
Интер
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