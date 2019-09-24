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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Ювентус
Брешиа - Ювентус: обзор матча 24 сентября 2019
Брешиа
24.09.2019, вторник, 22:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
4'
А. Доннарумма
40'
Д. Чансельор (АГ)
63'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Ювентус
Желтая карточка
А. Кистана
79'
63'
ГОЛ! 1:2!
М. Пьянич
56'
Желтая карточка
М. де Лигт
41'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Чансельор
7'
Желтая карточка
С. Хедира
ГОЛ! 1:0!
А. Доннарумма
Пас отдал
Ромуло
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
49
Ромуло
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3-3-2-2
66
Йоронен
51
Кистана
37
Матею
25
Бизоли
4
Чансельор
16
Тонали
20
Сабелли
49
Ромуло
27
Дессена
99
Доннарумма
45
Балотелли
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
28
Хедира
21
Рэмзи
12
Рабьо
15
Пьянич
9
Игуаин
21
Дибала
Остались в запасе
Брешиа
Ювентус
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
97
Николас Спалек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Брешиа - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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