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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 20 июля 2020
Ювентус
20.07.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
51'
К. Роналду (П)
54'
К. Роналду
83'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
89'
Замена
Р. Моро
️️️️
М. Лаццари
89'
Замена
Л. Фальбо
️️️️
Л. Фелипе
Замена
Д. Ругани
️️️️
П. Дибала
89'
Желтая карточка
Данило
88'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Л. Бонуччи
82'
75'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Д. Катальди
66'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Д. Андерсон
66'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
А. Сандро
60'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рэмзи
57'
Замена
Данило
️️️️
Д. Коста
57'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
П. Дибала
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
51'
37'
Желтая карточка
Д. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
52
Весли
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
18
Рауль Моро
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
12
Рабьо
30
Бентанкур
21
Рэмзи
7
Куадрадо
11
Коста
21
Дибала
7
Роналду
3-2-3-2
1
Стракоша
15
Баштуш
5
Фелипе
15
Ачерби
29
Лаццари
33
Андерсон
32
Катальди
16
Пароло
22
Милинкович-Савич
10
Кайседо
9
Иммобиле
21
Дибала
24
Ругани
24
Ругани
21
Дибала
11
Коста
13
Данило
13
Данило
11
Коста
21
Рэмзи
8
Матюиди
8
Матюиди
21
Рэмзи
32
Катальди
28
Андерсон
28
Андерсон
32
Катальди
29
Лаццари
18
Моро
18
Моро
29
Лаццари
5
Фелипе
52
Фальбо
52
Фальбо
5
Фелипе
33
Андерсон
3
Вавро
3
Вавро
33
Андерсон
10
Кайседо
11
Адеканье
11
Адеканье
10
Кайседо
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
52
Весли
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
52
Весли
ЦЗ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
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