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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Ювентус
Верона - Ювентус: обзор матча 08 февраля 2020
Верона
08.02.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
76'
Ф. Борини
86'
Д. Паццини (П)
65'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Ювентус
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Паццини
86'
85'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
82'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Лазович
79'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
76'
75'
Желтая карточка
П. Дибала
72'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Коста
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дзакканьи
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Бентанкур
59'
Замена
П. Дибала
️️️️
Г. Игуаин
Замена
В. Верре
️️️️
М. Велозу
58'
Желтая карточка
М. Пессина
41'
Желтая карточка
Д. Лазович
39'
20'
Желтая карточка
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
22
Гюнтер
3
Кумбула
13
Ррахмани
19
Фараони
44
Велозу
32
Пессина
4
Амрабат
10
Дзакканьи
88
Лазович
16
Борини
3-4-1-2
13
Щесны
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
30
Бентанкур
12
Рабьо
11
Коста
7
Роналду
9
Игуаин
88
Лазович
32
Димарко
32
Димарко
88
Лазович
44
Велозу
26
Верре
26
Верре
44
Велозу
10
Дзакканьи
11
Паццини
11
Паццини
10
Дзакканьи
30
Бентанкур
22
Де Шильо
22
Де Шильо
30
Бентанкур
11
Коста
21
Рэмзи
21
Рэмзи
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
21
Дибала
9
Игуаин
Остались в запасе
Верона
Ювентус
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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