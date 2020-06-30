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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 30 июня 2020
Дженоа
30.06.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
76'
А. Пинамонти
50'
П. Дибала
57'
К. Роналду
73'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
83'
Замена
М. Оливьери
️️️️
П. Дибала
83'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
Желтая карточка
А. Масиелло
80'
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Пинамонти
77'
ГОЛ! 1:3!
А. Пинамонти
Пас отдал
Д. Бираски
76'
Замена
Д. Бираски
️️️️
С. Стураро
75'
74'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Роналду
74'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Пьянич
73'
ГОЛ! 0:3!
Д. Коста
Пас отдал
П. Дибала
Желтая карточка
Ф. Кассата
70'
66'
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
А. Баррека
️️️️
П. Гильоне
62'
Желтая карточка
С. Стураро
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Пьянич
50'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Фавилли
46'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Л. Шоне
46'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Л. Шоне
33'
Желтая карточка
А. Фавилли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
66
Николо Радаэлли
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
52
Весли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-4-2
1
Перин
21
Ромеро
5
Сумаоро
5
Масиелло
18
Гильоне
85
Бехрами
27
Стураро
29
Кассата
20
Шоне
99
Фавилли
9
Пинамонти
3-4-1-2
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
4
де Лигт
7
Куадрадо
15
Пьянич
12
Рабьо
30
Бентанкур
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
18
Гильоне
3
Баррека
3
Баррека
18
Гильоне
27
Стураро
4
Бираски
4
Бираски
27
Стураро
20
Шоне
21
Лерагер
21
Лерагер
20
Шоне
9
Пинамонти
21
Пандев
21
Пандев
9
Пинамонти
99
Фавилли
19
Санабрия
19
Санабрия
99
Фавилли
21
Дибала
99
Оливьери
99
Оливьери
21
Дибала
15
Пьянич
21
Рэмзи
21
Рэмзи
15
Пьянич
12
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
12
Рабьо
10
Бернардески
11
Коста
11
Коста
10
Бернардески
7
Роналду
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Роналду
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
66
Николо Радаэлли
ВР
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
52
Весли
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
66
Николо Радаэлли
ВР
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
52
Весли
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Дженоа - Ювентус
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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