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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 24 августа 2019
Парма
24.08.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
21'
Д. Кьеллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
90'
+1
Желтая карточка
М. Пьянич
88'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Барилла
85'
83'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Г. Игуаин
Замена
А. Грасси
️️️️
Г. Бругман
77'
71'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Коста
63'
Замена
А. Рабьо
️️️️
С. Хедира
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Кулушевски
57'
53'
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Эрнани
45'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
27'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
5
Гальоло
2
Якопони
22
Алвеш
16
Лорини
16
Бругман
23
Эрнани
21
Кулушевски
20
Барилла
27
Жервиньо
45
Инглесе
4-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
8
Матюиди
28
Хедира
15
Пьянич
11
Коста
9
Игуаин
7
Роналду
20
Барилла
14
Карамо
14
Карамо
20
Барилла
16
Бругман
33
Грасси
33
Грасси
16
Бругман
21
Кулушевски
26
Силигарди
26
Силигарди
21
Кулушевски
11
Коста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Коста
28
Хедира
12
Рабьо
12
Рабьо
28
Хедира
9
Игуаин
10
Бернардески
10
Бернардески
9
Игуаин
Остались в запасе
Парма
Ювентус
23
Маттео Скоццарелла
ОП
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Парма - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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