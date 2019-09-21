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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Верона
Ювентус - Верона: обзор матча 21 сентября 2019
Ювентус
21.09.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Верона
31'
А. Рэмзи
49'
К. Роналду (П)
21'
М. Велозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Верона
90'
+4
Вторая желтая
М. Кумбула
85'
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Амрабат
73'
Замена
Д. Тутино
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Г. Игуаин
️️️️
П. Дибала
72'
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Рэмзи
61'
59'
Замена
М. Пессина
️️️️
В. Верре
Замена
М. Пьянич
️️️️
Р. Бентанкур
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
49'
34'
Желтая карточка
Д. Фараони
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Роналду
31'
28'
Желтая карточка
А. Ррахмани
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Велозу
16'
Желтая карточка
М. Кумбула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
28
Демирал
13
Данило
30
Бентанкур
21
Рэмзи
8
Матюиди
7
Куадрадо
7
Роналду
21
Дибала
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
3
Кумбула
22
Гюнтер
13
Ррахмани
4
Амрабат
26
Верре
44
Велозу
10
Дзакканьи
88
Лазович
11
Ди Кармине
21
Рэмзи
28
Хедира
28
Хедира
21
Рэмзи
30
Бентанкур
15
Пьянич
15
Пьянич
30
Бентанкур
21
Дибала
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Дибала
26
Верре
32
Пессина
32
Пессина
26
Верре
4
Амрабат
11
Паццини
11
Паццини
4
Амрабат
10
Дзакканьи
99
Тутино
99
Тутино
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Ювентус
Верона
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Ювентус - Верона
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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