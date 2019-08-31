Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Наполи
Ювентус - Наполи: обзор матча 31 августа 2019
Ювентус
31.08.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 3
Завершен
Наполи
16'
Данило
19'
Г. Игуаин
62'
К. Роналду
90+2'
К. Кулибали (АГ)
66'
К. Манолас
68'
И. Лосано
81'
Д. Ди Лоренцо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Наполи
ГОЛ в свои ворота! 4:3!
К. Кулибали
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Эльмас
Желтая карточка
Д. Коста
83'
81'
ГОЛ! 3:3!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Сандро
80'
68'
ГОЛ! 3:2!
И. Лосано
Пас отдал
П. Зелински
66'
ГОЛ! 3:1!
К. Манолас
Пас отдал
М. Руй
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Коста
62'
Желтая карточка
Б. Матюиди
52'
44'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
40'
Желтая карточка
Ф. Гулам
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Б. Матюиди
19'
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Д. Коста
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
22
Де Шильо
15
Пьянич
8
Матюиди
28
Хедира
11
Коста
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
13
Гулам
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Ювентус
Наполи
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Ювентус
Наполи
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 13:20
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 13:20
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+