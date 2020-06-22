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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Ювентус
Болонья - Ювентус: обзор матча 22 июня 2020
Болонья
22.06.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
23'
К. Роналду (П)
36'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Ювентус
90'
+1
Вторая желтая
Данило
82'
Желтая карточка
Данило
Замена
А. Поли
️️️️
Г. Медель
82'
Замена
М. Джувара
️️️️
Р. Орсолини
82'
Замена
Д. Канджано
️️️️
Н. Сансоне
82'
79'
Замена
Д. Коста
️️️️
П. Дибала
Замена
Н. Домингес
️️️️
Р. Сориано
75'
71'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Пьянич
70'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
69'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
66'
Желтая карточка
М. Де Шильо
66'
Замена
Данило
️️️️
М. Де Шильо
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Сванберг
57'
36'
ГОЛ! 0:2!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Р. Сориано
35'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
4
Денсвил
5
Томиясу
17
Медель
32
Сванберг
21
Сориано
11
Сансоне
7
Орсолини
99
Барроу
3-4-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
4
де Лигт
19
Бонуччи
7
Куадрадо
15
Пьянич
12
Рабьо
30
Бентанкур
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
21
Сориано
8
Домингес
8
Домингес
21
Сориано
7
Орсолини
7
Джувара
7
Джувара
7
Орсолини
11
Сансоне
11
Канджано
11
Канджано
11
Сансоне
17
Медель
15
Поли
15
Поли
17
Медель
32
Сванберг
8
Паласио
8
Паласио
32
Сванберг
22
Де Шильо
13
Данило
13
Данило
22
Де Шильо
12
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
12
Рабьо
15
Пьянич
21
Рэмзи
21
Рэмзи
15
Пьянич
21
Дибала
11
Коста
11
Коста
21
Дибала
Остались в запасе
Болонья
Ювентус
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
9
Джакомо Вриони
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
18
Федерико Бонини
ЦЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Остались в запасе
9
Джакомо Вриони
ЦФ
39
Симоне Мураторе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Болонья - Ювентус
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
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