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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Ювентус
СПАЛ - Ювентус: обзор матча 22 февраля 2020
СПАЛ
22.02.2020, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
69'
А. Петанья (П)
39'
К. Роналду
60'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Ювентус
Желтая карточка
Т. Сионек
90'
+1
90'
Желтая карточка
Данило
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
М. Валоти
89'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
88'
79'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Б. Матюиди
78'
Желтая карточка
Б. Матюиди
73'
Замена
А. Рабьо
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Петанья
69'
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
П. Дибала
Замена
М. Фарес
️️️️
Л. Кастро
60'
55'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Э. Жуканович
45'
+1
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Куадрадо
Желтая карточка
М. Валоти
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-4-1-1
99
Бериша
13
Реца
87
Жуканович
15
Сионек
33
Бонифази
6
Миссироли
19
Кастро
10
Валоти
16
Вальдифиори
7
Стрефецца
37
Петанья
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
8
Матюиди
30
Бентанкур
21
Рэмзи
21
Дибала
7
Роналду
10
Валоти
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Валоти
19
Кастро
93
Фарес
93
Фарес
19
Кастро
14
Кьеллини
4
де Лигт
4
де Лигт
14
Кьеллини
21
Рэмзи
12
Рабьо
12
Рабьо
21
Рэмзи
8
Матюиди
10
Бернардески
10
Бернардески
8
Матюиди
Остались в запасе
СПАЛ
Ювентус
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча СПАЛ - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
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