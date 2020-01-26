Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 26 января 2020
Наполи
26.01.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
63'
П. Зелински
86'
Л. Инсинье
90'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
90'
+3
Желтая карточка
К. Роналду
90'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Бентанкур
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Милик
90'
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Х. Кальехон
86'
85'
Желтая карточка
М. де Лигт
81'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
81'
Желтая карточка
Э. Хюсай
76'
72'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Б. Матюиди
72'
Замена
Д. Коста
️️️️
П. Дибала
70'
Желтая карточка
А. Рабьо
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
69'
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
63'
61'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
50'
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Д. Демме
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
18
Леандриньо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
4
Хюсай
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
3-4-3
13
Щесны
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
8
Матюиди
15
Пьянич
7
Роналду
21
Дибала
9
Игуаин
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
30
Милик
12
Льоренте
12
Льоренте
30
Милик
15
Пьянич
12
Рабьо
12
Рабьо
15
Пьянич
21
Дибала
11
Коста
11
Коста
21
Дибала
8
Матюиди
10
Бернардески
10
Бернардески
8
Матюиди
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Леандриньо
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Леандриньо
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Наполи
Ювентус
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 13:20
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
Вчера, 23:26
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 13:20
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+