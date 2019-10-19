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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Болонья
Ювентус - Болонья: обзор матча 19 октября 2019
Ювентус
19.10.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
19'
К. Роналду
54'
М. Пьянич
54'
М. Пьянич
26'
Данило
26'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Болонья
90'
+5
Желтая карточка
М. Бани
90'
+5
Желтая карточка
М. Бани
84'
Желтая карточка
Данило
84'
Желтая карточка
Данило
82'
Замена
️️️️
Б. Джемаили
Замена
️️️️
П. Дибала
82'
80'
Замена
️️️️
Ф. Сантандер
80'
Замена
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
️️️️
Б. Матюиди
73'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
70'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
70'
Замена
️️️️
Р. Бентанкур
62'
ГОЛ! 3:2!
М. Пьянич
54'
ГОЛ! 2:2!
М. Пьянич
54'
Желтая карточка
А. Рабьо
30'
Желтая карточка
А. Рабьо
30'
26'
ГОЛ! 1:2!
Данило
Пас отдал
И. Мбайе
26'
ГОЛ! 1:1!
Данило
Пас отдал
И. Мбайе
22'
Желтая карточка
Н. Сансоне
22'
Желтая карточка
Н. Сансоне
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
3-4-1-2
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
28
Хедира
15
Пьянич
12
Рабьо
7
Куадрадо
10
Бернардески
9
Игуаин
7
Роналду
3-4-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
5
Данило
13
Бани
21
Сориано
15
Поли
7
Крейчи
32
Сванберг
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
30
Бентанкур
30
Бентанкур
8
Матюиди
8
Матюиди
21
Дибала
21
Дибала
21
Джемаили
21
Джемаили
9
Сантандер
9
Сантандер
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Ювентус
Болонья
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Ювентус - Болонья
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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