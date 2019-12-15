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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 15 декабря 2019
Ювентус
15.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
9'
К. Роналду
37'
К. Роналду
45'
Л. Бонуччи
90+4'
И. Пуссетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
Желтая карточка
Р. Бентанкур
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
И. Пуссетто
87'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Й. Стригер Ларсен
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Игуаин
80'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Л. Бонуччи
76'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
П. Дибала
75'
67'
Замена
Уолес
️️️️
Р. Де Пауль
61'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
С. Окака-Чука
ГОЛ! 3:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
М. Демирал
45'
40'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
37'
Желтая карточка
П. Дибала
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
39
Симоне Мураторе
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
13
Данило
19
Бонуччи
28
Демирал
22
Де Шильо
30
Бентанкур
12
Рабьо
8
Матюиди
7
Роналду
9
Игуаин
21
Дибала
4-4-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
5
тер Авест
87
Де Майо
7
Де Пауль
42
Фофана
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
77
Окака-Чука
15
Ласанья
19
Бонуччи
4
де Лигт
4
де Лигт
19
Бонуччи
9
Игуаин
11
Коста
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
10
Бернардески
10
Бернардески
21
Дибала
7
Де Пауль
15
Уолес
15
Уолес
7
Де Пауль
77
Окака-Чука
23
Пуссетто
23
Пуссетто
77
Окака-Чука
17
Стригер Ларсен
90
Несторовски
90
Несторовски
17
Стригер Ларсен
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Ювентус - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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