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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 11 июля 2020
Ювентус
11.07.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
55'
К. Роналду (П)
90'
К. Роналду (П)
16'
Д. Сапата
81'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Роналду
90'
88'
Желтая карточка
Х. Хатебур
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Б. Матюиди
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
Л. Муриэль
75'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Х. Луис Паломино
75'
Замена
А. Тамез
️️️️
Р. Фройлер
Желтая карточка
А. Рабьо
73'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
П. Дибала
69'
68'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
67'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
61'
Желтая карточка
М. Пашалич
59'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Иличич
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Бернардески
57'
Замена
А. Сандро
️️️️
Данило
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
55'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
29'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
Желтая карточка
Ф. Бернардески
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
52
Весли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
17
Руслан Малиновский
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
19
Бонуччи
4
де Лигт
13
Данило
30
Бентанкур
8
Матюиди
12
Рабьо
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
21
Дибала
3-3-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
33
Хатебур
21
Кастань
2
Толой
15
де Рон
19
Паломино
8
Фройлер
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
13
Данило
26
Сандро
26
Сандро
13
Данило
8
Матюиди
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Матюиди
10
Бернардески
11
Коста
11
Коста
10
Бернардески
21
Дибала
9
Игуаин
9
Игуаин
21
Дибала
19
Паломино
23
Кальдара
23
Кальдара
19
Паломино
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
8
Фройлер
61
Тамез
61
Тамез
8
Фройлер
72
Иличич
8
Пашалич
8
Пашалич
72
Иличич
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
99
Марко Оливьери
ЦФ
52
Весли
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
99
Марко Оливьери
ЦФ
52
Весли
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Остались в запасе
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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Ювентус
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
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«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
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Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
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16 ноября
1
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00:41
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