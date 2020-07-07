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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 07 июля 2020
Милан
07.07.2020, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 2
Завершен
Ювентус
62'
З. Ибрагимович (П)
66'
Ф. Кессье
67'
Р. Леау
80'
А. Ребич
47'
А. Рабьо
53'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
90'
+4
Замена
С. Мураторе
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Ребич
82'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Конти
82'
ГОЛ! 4:2!
А. Ребич
Пас отдал
Д. Бонавентура
80'
77'
Замена
А. Сандро
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
А. Конти
73'
69'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Пьянич
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Игуаин
69'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
ГОЛ! 3:2!
Р. Леау
Пас отдал
А. Ребич
67'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
З. Ибрагимович
67'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кессье
Пас отдал
З. Ибрагимович
66'
62'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
З. Ибрагимович
62'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Салемакерс
60'
Желтая карточка
А. Ребич
59'
53'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Куадрадо
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Л. Пакета
46'
Желтая карточка
И. Беннасер
36'
Желтая карточка
Л. Пакета
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
41
Лука Кокколо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
39
Симоне Мураторе
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
13
Конти
19
Кессье
10
Беннасер
9
Ребич
11
Пакета
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
3-4-1-2
13
Щесны
13
Данило
24
Ругани
19
Бонуччи
7
Куадрадо
15
Пьянич
12
Рабьо
30
Бентанкур
10
Бернардески
7
Роналду
9
Игуаин
11
Пакета
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
11
Пакета
56
Салемакерс
27
Леау
27
Леау
56
Салемакерс
13
Конти
2
Калабрия
2
Калабрия
13
Конти
9
Ребич
33
Крунич
33
Крунич
9
Ребич
11
Ибрагимович
7
Бонавентура
7
Бонавентура
11
Ибрагимович
30
Бентанкур
39
Мураторе
39
Мураторе
30
Бентанкур
7
Куадрадо
26
Сандро
26
Сандро
7
Куадрадо
12
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
12
Рабьо
15
Пьянич
21
Рэмзи
21
Рэмзи
15
Пьянич
9
Игуаин
11
Коста
11
Коста
9
Игуаин
Остались в запасе
Милан
Ювентус
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
41
Лука Кокколо
ЦЗ
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
41
Лука Кокколо
ЦЗ
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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