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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 29 июля 2020
Кальяри
29.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
8'
Л. Гальяно
45+2'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
Замена
Г. Перейро
️️️️
Ж. Педро
88'
88'
Замена
М. Оливьери
️️️️
Г. Игуаин
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Симеоне
84'
76'
Замена
Д. Петерс
️️️️
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Ж. Педро
65'
61'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
С. Мураторе
61'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
М. Пьянич
Замена
А. Палоски
️️️️
М. Рог
47'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Л. Гальяно
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Л. Гальяно
45'
+2
25'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Рог
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гальяно
Пас отдал
Ф. Матиелло
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
25
Федерико Маригозу
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
52
Весли
ЦЗ
41
Лука Кокколо
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
99
Марко Оливьери
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
4-3-3
28
Краньо
6
Валюкевич
23
Чеппителли
24
Клаван
14
Матиелло
24
Фараго
26
Рог
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
18
Симеоне
37
Гальяно
3-4-1-2
1
Буффон
19
Бонуччи
24
Ругани
26
Сандро
7
Куадрадо
30
Бентанкур
15
Пьянич
39
Мураторе
10
Бернардески
9
Игуаин
7
Роналду
37
Гальяно
22
Ликояннис
22
Ликояннис
37
Гальяно
18
Симеоне
23
Бирса
23
Бирса
18
Симеоне
9
Жоао Педро
26
Перейро
26
Перейро
9
Жоао Педро
26
Рог
9
Палоски
9
Палоски
26
Рог
30
Бентанкур
42
Петерс
42
Петерс
30
Бентанкур
9
Игуаин
99
Оливьери
99
Оливьери
9
Игуаин
15
Пьянич
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
15
Пьянич
39
Мураторе
8
Матюиди
8
Матюиди
39
Мураторе
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
2
Андреа Карбони
ЦЗ
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
25
Федерико Маригозу
ЦП
35
Риккардо Ладинетти
ОП
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
52
Весли
ЦЗ
41
Лука Кокколо
ЦЗ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
2
Андреа Карбони
ЦЗ
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
25
Федерико Маригозу
ЦП
35
Риккардо Ладинетти
ОП
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
52
Весли
ЦЗ
41
Лука Кокколо
ЦЗ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кальяри - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Унипол Домус
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