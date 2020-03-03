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    Вальтер Дзенга

    Тренер
    Имя Вальтер
    Фамилия Дзенга
    Гражданство Италия
    Дата рождения 28 апреля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кальяри 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.10.2020 Кальяри 1 : 0 Кремонезе
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