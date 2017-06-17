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    Дзенга: «Доннарумма – профессионал, и он сделал свой выбор. Клубные цвета уже ничего не значат»

    Экс-голкипер сборной Италии Вальтер Дзенга поделился мнением о решении вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы не продлевать контракт с клубом.

    «Должен ли Доннарумма объяснять свое решение? Зачем? Он – профессионал, и он сделал свой выбор. Эти частые заявления, мол клубные цвета сейчас уже ничего не значат – правда. Но я буду честен в своем видении ситуации. Когда человек покидает команду, в которой вырос – это скандал», – сказал двукратный обладатель Кубка УЕФА в составе «Интера».

    Ранее брат Доннаруммы рассказал о том, что после решения Джанлуиджи их семья получает оскорбления.

    Источник: Football Italia

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    17.06.2017 00:43
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