Дзенга: «Доннарумма – профессионал, и он сделал свой выбор. Клубные цвета уже ничего не значат»

Экс-голкипер сборной Италии Вальтер Дзенга поделился мнением о решении вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы не продлевать контракт с клубом.

«Должен ли Доннарумма объяснять свое решение? Зачем? Он – профессионал, и он сделал свой выбор. Эти частые заявления, мол клубные цвета сейчас уже ничего не значат – правда. Но я буду честен в своем видении ситуации. Когда человек покидает команду, в которой вырос – это скандал», – сказал двукратный обладатель Кубка УЕФА в составе «Интера».

Ранее брат Доннаруммы рассказал о том, что после решения Джанлуиджи их семья получает оскорбления.