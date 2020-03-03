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    Дзенга – новый тренер «Кальяри»

    «Кальяри» объявил о назначении Вальтера Дзенги на пост главного тренера команды.

    На этой должности 59-летний специалист сменил уволенного сегодня Роландо Марана.

    Контракт Дзенги с клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Официальный твиттер «Кальяри»

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