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Дзенга – новый тренер «Кальяри»

3 марта 2020, 21:33

«Кальяри» объявил о назначении Вальтера Дзенги на пост главного тренера команды.

На этой должности 59-летний специалист сменил уволенного сегодня Роландо Марана.

Контракт Дзенги с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Кальяри»
Италия. Серия А Кальяри Дзенга Вальтер
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