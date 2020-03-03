Дзенга – новый тренер «Кальяри»

«Кальяри» объявил о назначении Вальтера Дзенги на пост главного тренера команды.

На этой должности 59-летний специалист сменил уволенного сегодня Роландо Марана.

Контракт Дзенги с клубом рассчитан до лета 2021 года.

«Кальяри» не может выиграть в 12 матчах подряд (четыре ничьи и восемь поражений).

В последний раз сардинийцы побеждали 5 декабря.

Дзенга ранее работал в «Стяуа», «Црвене Звезде», «Палермо», «Сампдории», «Вулверхэмптоне» и других клубах.