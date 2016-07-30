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Вальтер Дзенга
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Вальтер Дзенга - материалы
Италия
28 апреля 1960 (66)
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Ибрагимович забил за «МЮ». Стадион ЦСКА достроили. Дайджест событий дня
Первый тур РФПЛ проходит без голов. Икарди может перейти в «Арсенал». Симеоне возглавил рейтинг лучших тренеров года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
30.07.2016 22:40
5
Пусть говорят. Как телеэксперты проваливались на тренерском поприще
Профессии эксперта и тренера несовместимы. Увольнение Гари Невилла – лишнее тому подтверждение. «Бомбардир» вспоминает других журналистов, капитально провалившихся на позиции тренера.
01.04.2016 09:00
5
Кто станет чемпионом Серии А
Самый интересный за последние годы розыгрыш Серии А уходит на небольшой перерыв. «Бомбардир» подводит итоги первой части сезона и разбирается в шансах сразу пяти команд на чемпионский титул.
22.12.2015 10:00
8
Укрощение строптивого. Главные события 5-го тура итальянской Серии А
«Интер» продолжает побеждать, «Ювентус» − терять очки, а «Милан» будит спящего гиганта. Эти и другие темы в обзоре очередного тура чемпионата Италии, который в этот раз состоялся прямо посередине рабочей недели.
25.09.2015 12:00
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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