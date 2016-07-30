Ибрагимович забил за «МЮ». Стадион ЦСКА достроили. Дайджест событий дня

Старт РФПЛ прошел без голов

В стартовом матче Премьер-лиги «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью. Поединок завершился со счетом 0:0. С таким же результатом сыграли «Анжи» и ЦСКА в Махачкале. В заключительной игре дня «Ростов» и «Оренбург» тоже провели первый тайм без забитых мячей.

Новый «Зенит», сенсационный «Рубин». Интриги чемпионата России 2016/17

Симеоне – лучший тренер по версии FourFourTwo, Эмери – на пятом месте

Журнал FourFourTwo завершил публикацию рейтинга лучших тренеров 2016 года. Представляем вам топ-5 по версии издания. Победителем стал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. За ним расположились Хосеп Гвардиола («Бавария»), Луис Энрике («Барселона») и Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»). Замкнул пятерку лучших новоиспеченный наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, завоевавший третью подряд Лигу Европы в прошедшем сезоне.

Гамейро продолжит карьеру в «Атлетико»

«Атлетико» согласовал с «Севильей» трансфер нападающего Кевина Гамейро. Сегодня 29-летний игрок пройдет в Мадриде медицинское обследование, по результатам которого будет с ним будет заключен четырехлетний контракт. Финансовая сторона сделки огласке не подлежит, однако ранее СМИ сообщили, что француз обойдется «матрасникам» в 41 миллион евро.

Таблица летних трансферов Примеры

Ибрагимович забил дебютный гол за «МЮ» ударом через себя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович забил гол на четвертой минуте дебютного для себя матча. Швед воспользовался передачей Антонио Валенсии и пробил голкипера «Галатасарая» ударом через себя.

Завершено возведение стадиона ЦСКА

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, все строительные работы на новой арене ЦСКА подошли к завершению. В августе стадион сможет принять первый футбольный матч. Напомним, вместимость спортивного сооружения составляет порядка 30 тысяч человек. «Я думаю, что в августе месяце будут получены все необходимые разрешения и стадион будет готов к эксплуатации», – заявил Хуснуллин.

Икарди готов стать игроком «Арсенала»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Англии. К аргентинцу проявляет интерес «Арсенал». Сам футболист так же готов стать игроком канониров. Ранее сообщалось, что «Интер» намерен увеличить зарплату форварду, но лишь после закрытия летнего трансферного окна. В прошедшем сезоне Икарди провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

Боатенг, Хедира и Нойер – претенденты на капитанскую повязку в сборной Германии

В сборной Германии определился круг претендентов на капитанскую повязку, которая стала вакантной после того, как Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в национальной команде. На роль капитана рассматриваются защитник Джером Боатенг, полузащитник Сами Хедира и вратарь Мануэль Нойер. Последний считается наиболее подходящим на данную роль в сборной.

Месси, Ибрагимович и другие большие игроки, завершившие международную карьеру

Дзенга возглавил «Вулверхэмптон»

Вальтер Дзенга официально стал главным тренером «Вулверхэмптона». Свои обязанности 56-летний специалист начнет исполнять в понедельник первого июля. На днях руководство «волков» отправило в отставку Кенни Джакетта, руководившего командой до последнего времени. Напомним, ранее Дзенга возглавлял «Аль-Шабаб» из ОАЭ, из которого ушел в феврале нынешнего года.