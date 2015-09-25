Укрощение строптивого. Главные события 5-го тура итальянской Серии А

<p><em>«Интер» продолжает побеждать, «Ювентус» − терять очки, а «Милан» будит спящего гиганта. Эти и другие темы в обзоре очередного тура чемпионата Италии, который в этот раз состоялся прямо посередине рабочей недели. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Единственный способ управления Балотелли</strong></span></p> <p>«Милан» снова победил. С учетом бурных событий последних лет две виктории подряд уже можно считать настоящей серией. Но за целостность "россонери" все еще тревожно. Атака с умницей Баккой и таинственным Хондой отработала если не на "отлично", то на твердое "хорошо". Но вот оборона опять стала предметом неоднократного фейспалма. Потеря концентрации оборонительных игроков чуть не привела к тому, что «Удинезе» повторил подвиги ЦСКА, но за шаг до пропасти все обошлось.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7985642" width="720"></iframe></p> <p>Отдельный повод для радости у фанатов в красно-черных футболках вызвало оживление Марио Балотелли. Бестолковый форвард, который к тюрьме и алкоголизму находится сильно ближе, чем к "Золотому мячу", в третий раз доказывает одну непреложную истину − не страдать фигней он способен только на родине. Мы никогда не узнаем, насколько в этом трансфере был заинтересован сам Синиша Михайлович, но за (пере)воспитание Бало серб взялся основательно. Для этого он выбрал свою коронную стратегию. Режиссеры трансляции успели выхватить эпизод, когда подошедший к бровке Марио вместе с указаниями получил от тренера приличный пинок по тому самому месту, на котором ему так плохо сиделось все эти годы. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Серии А будет новый чемпион...</strong></span></p> <p>«Ювентус» отстает на 10 очков от первого места. «Ювентус» не сможет догнать лидера. По крайней мере, в своей нынешней форме. Руководство клуба переоценило свой менеджерский талант и тренерские способности Массимилиано Аллегри. Уход сразу троих важнейших игроков все-таки стал для «Старой синьоры» ударом − хорошим плотным нокдауном. Игровые связи расстроены, новички не готовы, Погба хандрит, просматривая в айпаде фотографии с видами Барселоны и Лондона.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443167831_Манд.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Нагляднее всего глубина проблема видна на пресс-конференции, потому что даже главный тренер на весь мир признает ужасные кондиции команды: «К сожалению, на данный момент мы можем обыграть кого угодно, но и проиграть можем тоже кому угодно».</p> <p>Пожалуй, Аллегри немного погорячился: проиграть «Фрозиноне» − слабейшей по многим критериям команде чемпионата − «Юве» все-таки не мог. Но и для победы ему не хватило элементарного толка и четкости действий. Большинство моментов заканчивались корявыми итогами, а многие мысли оставались нереализованными. Желто-синие воспользовались ситуацией, драматично сравняв счет в добавленное время, и заработали свое первое очко. Может, не последнее.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7989984" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>... И им будет «Интер»?</strong></span></p> <p>Часто на долгих дистанциях побеждает не тот, кто показывает самый сумасшедший футбол, а тот, кто просто умеет брать свое. «Интер» одержал пять побед в пяти матчах, и все это были победы с разницей в один гол. Но на выходе получились тот же максимум, что и, например, у «Баварии». Футбол на результат нравится не всем. Зато всем нравится в конце мая встречать на улицах своего города чемпионский автобус правильных цветов. Конспекты Жозе Моуринью в Милане вновь актуальны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443167858_Гарсия.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кто будет тренировать «Рому» в новому году?</strong></span></p> <p>2 победы, 2 ничьи, 1 поражение − с такими равными показателями обычно выступают середняки. "Рома" сейчас и есть середняк. По месту в таблице, по непоставленной сбивчивой на настроение и отдельных личностей игре, по сумбурному кадровому движению в составе. Когда у команды вместо четкого костяка футболистов есть лишь два десятка тасуемых в разных вариантах претендентов, наивно ждать от нее какой-то толк.</p> <p>В неразберихе виноват далеко не только Руди Гарсия, но по традиции крайним сделают именно тренера. Дальние удары Алессандро Флоренци не будут выручать каждую неделю. Нужна поставленная атакующая игра. А ее нет. В матче с "Сампдорией" "Рома" в 4 раза превзошла соперника по количеству ударов, добилась тотального процента владения мячом, подала 19 угловых против 4, но все это оказалось пустыми усилиями. Сайт Sport Mediaset распространил слухи о скором приезде в Рим Карло Анчелотти. Гарсии пора привыкать − он подошел к черте, за которой такие новости придется читать каждый день.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7989993" width="720"></iframe></p> <p>А "Сампдория" молодцы. Вальтер Дзенга оказался на что-то годным, а уход Синиши Михайловича не таким уж важным. Особенно молодец Эдер, набирающийся сил словно для того, чтобы летом спасать сборную Италии на Евро-2016.</p> <p>Интересный факт: в четырех последних турах "Сампдория" забивает ровно по два мяча. Вы поняли, с какого матча можно подняться на ставках в понедельник?..</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1443168070_Символ сборн.jpg" style="height:453px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 5-го тура итальянской Серии А:</strong></span></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84467" target="_blank">Удинезе - Милан</a> - 2:3 </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84458" target="_blank">Карпи - Наполи</a> - 0:0 (<a href="https:///video/212" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84459" target="_blank">Кьево - Торино</a> - 1:0</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84461" target="_blank">Фиорентина - Болонья</a> - 2:0 </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84462" target="_blank">Интер - Верона</a> - 1:0 (<a href="https:///video/209" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84463" target="_blank">Ювентус - Фрозиноне</a> - 1:1 (<a href="https:///video/211" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84464" target="_blank">Лацио - Дженоа </a>- 2:0 (<a href="https:///video/213" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84465" target="_blank">Палермо - Сассуоло</a> - 0:1</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84466" target="_blank">Сампдория - Рома</a> - 2:1 (<a href="https:///video/210" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84460" target="_blank">Эмполи - Аталанта</a> - 0:1 </strong></p>