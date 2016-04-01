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  • Пусть говорят. Как телеэксперты проваливались на тренерском поприще

Пусть говорят. Как телеэксперты проваливались на тренерском поприще

Реми Гард

Чемпионат мира-2010. Сборная Франции безвольно уступает очередной матч и лишается всех шансов на продолжение борьбы. Студия Canal + разрывается от разъяренных экспертов. Спокойствие сохраняет только один человек. «Призываю не делать поспешных выводов. Необходимо все тщательно проанализировать и понять, почему мы так плохо выступили» – предложил эксперт. Во время речи табло Canal + показало его имя и фамилию. В лишнем представлении этот человек не нуждался. Реми Гард, экс-защитник «Арсенала» и один из ведущих экспертов канала. До расставания с этой должностью оставалось чуть больше года.

Впечатленный аналитическими способностями Гарда, президент «Лиона» предложил ему долгосрочный контракт. Тот, разумеется, согласился. Реми продолжил поражать всех своей начитанностью. Идеальное соблюдение французской грамматики, цитаты из книг Дюма и Сент-Экзюпери и – пусть и наигранная – доброжелательность сделали его любимцем фанатов «Лиона». Летом 2011-го «львы» прошли в Лиге чемпионов казанский «Рубин» и очень уверенно стартовали в Лиге 1. Успехи Гарда закончились в октябре. «Лион» выиграл Кубок Лиги, но на качественно новый уровень команда не поднялась. С каждым сезоном «львы» сползали все ниже. Интеллигентность Гарда начала раздражать болельщиков: она начала приниматься за безволие.

Но настоящую экзекуцию Гард переживает в «Астон Вилле». Бирмингемцы проводят худший сезон за всю свою историю. Игроки перестали слушать своего наставника, что переросло в невыносимую атмосферу внутри клуба. Гнойник лопнул на одной из последних тренировок. «Ты безвольный, ни на что не способный тюфяк!» – заорал на него один из игроков «Астон Виллы». Его поддержала половина команды. «Нам надо сохранять спокойствие и сплотиться вокруг общей цели» – тихо произнес Гард. По-другому он не умеет. 29-го марта Гарда отправили в отставку.

Гари Невилл

Накануне матча «Арсенал» – «Челси» в Англии традиционно воцарилось безумие. Масла в огонь подливали многочисленные эксперты. Дальше всех пошел Гари Невилл. «Лондонцы не смогут выиграть, поскольку они неправильно подходят к топ-матчам. Венгер может в любой момент обратиться ко мне за советом» – громогласно прозвучало из уст Невилла. Зал аплодировал. Гари выглядел как авторитетный безжалостный эксперт. Пройдет пара лет, и болельщики будут вспоминать его цитаты с истерическим смехом.

В ноябре Невиллу предложили контракт со SkySports на 15 миллионов фунтов! Тот отказался и отправился тренировать «Валенсию». Три месяца без побед в Примере, 0:7 от «Барсы» в полуфинале Кубка Короля, ожесточенная война с болельщиками. Невилл не раз порывался послать все куда подальше. Особенно после эпизода, случившегося по окончании матча с «Бетисом». Гари пошел к клубному автобусу и по пути решил объясниться с болельщиками. Англичанин начал свою речь, но в ответ толпа словно по команде продемонстрировала ему свои средние пальцы. Когда болельщики начали оскорблять родственников Невилла, тот поспешил удалиться в автобус. Нервно присев в кресло, Гари закрыл окно занавеской...

Невилл выстоял. Ему хватило сил не вступить в заведомо проигрышную перепалку с фанатами. «Валенсия» даже начала побеждать, а новичок команды Денис Черышев под руководством англичанина раскрывается, как никогда. Но терпение Питера Лима все-таки лопнуло. Гари Невилла отправили в отставку. Теперь ему придется снова вернуться на телевидение.

Вальтер Дзенга

Вечер 27 июня 2014-го у Дзенги был занят. Эксперт SkySport предвкушал захватывающую битву между Россией и Алжиром. Облаченный в стильный черный пиджак, Дзенга уже не напоминал взбалмошного вратаря. По окончании матча Вальтер дал свое веское экспертное мнение. И как показалось, даже слегка расстроился вылету сборной России из розыгрыша чемпионата мира. «Ошибки Акинфеева создали команде большие проблемы. Но россияне забили всего два гола в трех матчах. Разве не в этом проблема?» – встал на защиту коллеги Дзенга. Умение грамотно разбираться в ситуациях вкупе с харизмой сделали Вальтера тренером «Сампдории».

Как эксперт Дзенга проявил себя гораздо лучше. В Генуе у него не пошло с самого первого матча. В рамках Лиги Европы «Сампа» принимала у себя дома «Войводину». Отличный жребий! «Мы готовы!» – гласила большущая надпись на официальном сайте «Сампдории». Счет матча – 0:4. Спустя два часа над этим лозунгом ухахатывалась вся Италия.

Не пошли дела и в Серии А. «Сампдория» отлично выглядела дома, но совершенно не набирала очков на выезде. Впрочем, после скоропостижного ухода Дзенги пропали и домашние победы. Его преемник Винченцо Монтелла совершенно не справляется со своей работой. Наиболее радикальная часть фанатов скучает по Дзенге, но тому тренерство больше не интересно. О работе в SkyCalcio он вспоминает с куда большим упоением.

Рой Кин

Защитник «Барселоны» Жерар Пике неспешно разминался перед матчем с «Селтиком». Ничто не отвлекало его от приятных мыслей. Впереди – очередная легкая победа, град забитых голов, объятия и веселье во время их празднования... Но вдруг лицо Пике резко изменилось. «Что случилось с вами в тот момент?» – спросил после матча один из наблюдательных журналистов. На что получил шокирующий ответ. «В комментаторской ложе я увидел Роя Кина. Он сейчас работает экспертом, однако я его по-прежнему боюсь. Мне 26 лет, но я едва не наложил в штаны!».

Сразу по окончании карьеры Кин изъявил желание поработать главным тренером. И даже осуществил свою мечту в «Ипсвиче». В сезоне 2010/11 его команда произвела мощный фурор на весь мир. «Трактористы» вышли в полуфинал Кубка Лиги и даже выиграли первый матч у «Арсенала». В ответном «канониры» взяли убедительный реванш – 3:0. Но о Рое Кине опять говорила вся страна. Тот успех до сих пор остается последним для Кина, вернувшегося на пост эксперта.

«Яя Туре постарел. Его игра дико раздражает». «Игроки «Арсенала» думают только о селфи. С таким подходом они навсегда останутся неудачниками». Рой Кин сменил профессию. Но не характер. А тренерское ремесло Рой все-таки окончательно не бросил, устроившись на роль ассистента главного тренера в сборную Ирландии.

Алан Ширер

Весной 2009 года Ньюкасл захлестнула очередная «Ширеромания». За пять туров до конца местная команда очутилась в зоне вылета. «Я пришел сюда не за деньгами. Я люблю «Ньюкасл» и хочу поднять клуб на прежние позиции» – заявил Ширер на своей первой пресс-конференции. Болельщики были готовы молиться на своего экс-бомбардира. В продажу даже были запущены футболки с его фамилией на спине.

«Я больше не эксперт. Я близко дружу со многими журналистами, но теперь мы по разные стороны баррикад. С этого момента мы переходим на профессиональные отношения» – продолжил Ширер. Уже через два месяца все встало на круги своя. «Ньюкасл» не выиграл при нем ни одного матча и вылетел в Чемпионшип. А Алан вернулся в студию SkySport перемывать косточки тренерам АПЛ.

Лучше звоните Солу. Кэмпбелл и еще 7 футболистов-политиков

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Европа Ньюкасл Астон Вилла Валенсия Сампдория Ирландия Ипсвич Таун Кин Рой Дзенга Вальтер Ширер Алан Гард Реми Невилл Гари
Комментарии (5)
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Barsuk52
1459491100
талалаев
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kachan63
1459497966
А вы, друзья, как ни рядитесь, в тренера вы не годитесь!
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D'achkov
1459511349
а ван гаал?
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клoр
1459538736
сплошные говнотренеры
Ответить
raul1283
1459552467
Ван гал выигрывал лигу чемпионов
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