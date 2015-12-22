Кто станет чемпионом Серии А

Самый интересный за последние годы розыгрыш Серии А уходит на небольшой перерыв. "Бомбардир" подводит итоги первой части сезона и разбирается в шансах сразу пяти команд на чемпионский титул.

Спойлер. Главные выводы из материала: Только удача поможет "Роме" завоевать титул

"Ювентус" остается главным претендентом на чемпионство

"Наполи" необходимо повзрослеть

"Фиорентине" еще рано завоевывать трофей

Черед "Интера" пока не наступил

"Рома"

Текущее место: 5

Количество очков: 32

Шанс на чемпионство: 50%

Итальянские эксперты долгое время предпочитали называть главным конкурентом "Ювентуса" именно "Рому". Но подопечным Руди Гарсии постоянно чего-то не хватало. То лидеры ломались в самый ненужный момент, то тренерские решения приводили к фатальным потерям очков. Именно в тренере видит главную проблему и руководство "Ромы". Слухи все чаще отправляют Гарсию в отставку, хотя его команда по-прежнему готова побороться за титул. Сейчас уже почти никто не сомневается, что летом у римского коллектива будет новый наставник. Однако Гарсия имеет неплохую возможность громко хлопнуть дверью и выиграть трофей. В нынешнем сезоне его коллектив полностью сделал ставку на атаку. По забитым мячам (32) римляне занимают в чемпионате второе место, уступая только "Фиорентине". И это нельзя назвать удивительным, если хотя бы попытаться принять тот факт, что роль крайнего защитника часто исполняет номинальный вингер Флоренци. "Рома" снова выезжает на авантюризме и надеется на удачу. А вот сработает ли такая ставка – покажет только время.

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"Ювентус"

Текущее место: 4

Количество очков: 33

Шанс на чемпионство: 60%

После первых матчей нынешнего сезона конкуренты злобно потирали руки. "Ювентус" провалил старт чемпионата, потерял немало очков и явно вошел в тяжелую стадию перестройки. С уходом Пирло, Видаля и Тевеса не удалось справиться в один миг. Новым футболистам требовалось время, чтобы по-настоящему влиться в слаженный коллектив. И они его получили. Аллегри отстаивал позиции игроков ценой собственной репутации, поставив себя на грань увольнения. Но теперь в безопасности и он. "Ювентус" снова вышел на охоту и потихоньку подобрался к лидирующим позициям. Преимущество "старой синьоры" перед остальными командами в том, что она уже привыкла к той ответственности и напряжению, что царят на вершине турнирной таблицы. В составе "Юве" огромное количество опытных бойцов, которых поддерживает горячая юношеская кровь. "Ювентусу" будет тяжело пролететь мимо короны чемпиона. Но и вряд ли она достанется ему так просто.

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"Наполи"

Текущее место: 3

Количество очков: 35

Шанс на чемпионство: 40%

Весь прошлый сезон мы восхищались "Эмполи" Маурицио Сарри. Теперь неожиданно ворвавшемуся в топ тренеру приходится творить дела с командой рангом повыше. Ему прочили скорый провал, но пока получается неплохо. Сегодняшний "Наполи" чувствует себя намного лучше, чем при Бенитесе. У команды появилась стабильность, а лидеры наконец-то могут не бояться неожиданных замен. Психологическое давление куда-то испарилось. Игуаин сразу умудрился вырваться в лучшие бомбардиры чемпионата, наколотив уже 16 мячей. Гамшик и Инсинье помогают ему голевыми передачами. Но вроде бы безоблачное положение дел нарушает тот факт, что команде по-прежнему необходимо повзрослеть, чтобы основательно бороться за чемпионство. Тогда не будет и поражений, похожих на странный проигрыш "Болонье", когда неаполитанцы уступали по ходу матча со счетом 0:3. Сейчас "Наполи" больше похож на возмутителя спокойствия, нежели на реального претендента на титул. Но все у этой команды еще впереди.

"Фиорентина"

Текущее место: 2

Количество очков: 35

Шанс на чемпионство: 35%

Ситуация "Фиорентины" очень похожа на положение дел в "Наполи". С той лишь разницей, что перед командой уже последние пару лет постоянно маячили перспективы борьбы за чемпионство, а сделать точечные усиления под конкретные проблемы не удавалось. Нынешним летом были решены сразу два вопроса, давно требовавших разбирательства. Клубу наконец-то удалось сбагрить забывшего про голы Марио Гомеса подальше от Италии. На его место пришел не звездный, но забивной Калинич, сразу взявший на себя функции наконечника атак. Главная же перестановка произошла на тренерском мостике. Монтелла, пытавшийся привить команде собственный вольный стиль, рассорился с руководителями клуба и был выдворен из команды. У Паулу Соузы требования более строгие, из-за чего выросла и эффективность. Вряд ли "Фиорентина" сможет в первый же сезон в новом обличии зацепиться за титул, однако остаться в зоне Лиги чемпионов такие "фиалки" просто обязаны.

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"Интер"

Текущее место: 1

Количество очков: 36

Шанс на чемпионство: 45%

После летней контрольной закупки от "Интера" ждали большого прорыва в нынешнем сезоне. Но то, что преображение получится таким сильным, явно не ожидал никто! С уходом Жозе Моуринью ушла и эпоха побед "Интера". Все, что происходит сейчас, очень сильно напоминает о том победном времени. За короткий срок Манчини смог сделать из несыгранного коллектива настоящую команду, у которой есть свои лидеры и даже сформировался определенный костяк. Остепенился даже Мауро Икарди, примеривший на себя капитанскую повязку. Надежный вратарь, уверенно играющая оборона и перспективная атака – у такого "Интера" масса достоинств. Из недостатков отметим, пожалуй, что команда очень не любит и не умеет отыгрываться, когда пропускает первой. Характера пока не хватает, а в борьбе за чемпионство именно это качество выходит на первый план. Возрождение "Интера" происходит слишком быстрыми темпами, но болельщикам не стоит питать иллюзий относительно чемпионства. Черед "нерадзурри" придет немного позже.

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