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    Римский профиль. 39 фактов о 39-летнем Франческо Тотти


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    27.09.2015 18:00
    Вечно молодой Франческо Тотти празднует День рождения. Поздравляя героя, «Бомбардир» рассказывает занимательные истории о карьере, семье и жизни капитана «Ромы».

    Вечно молодой Франческо Тотти празднует День рождения. Поздравляя героя, "Бомбардир" рассказывает занимательные истории о карьере, семье и жизни капитана "Ромы".

    В детстве Тотти хотел стать работником автозаправочной станции. Однажды его мать остановилась пополнить бак машины, и маленький Франческо увидел, как сотрудник бензоколонки достал свой тугой кошелек, чтобы отсчитать сдачу. Тогда он посчитал, что именно в этой профессии можно много зарабатывать и помогать семье.

    *
    Но и футбол Тотти тоже любил. Родители рассказывали, что пинать мяч он начал сразу же после того, как научился ходить. А иногда даже засыпал с мячом.

    *
    В свою первую команду − "Трастевере" − Франческо согласились взять только за компанию с братом Рикардо. В первой же игре будущий Император забьет гол, а вскоре станет лидером всего детского отделения.

    *
    В детстве Тотти встречался с Папой Римским Иоанном Павлом II и до сих пор считает это знаковым событием для всей своей жизни: "Когда я был еще школьником, мы ходили на встречу с Папой. И, когда встреча уже закончилась, Папа вдруг подошел именно ко мне, положил ладонь мне на лоб и поцеловал. Это был знак судьбы! Я до сих пор помню, что в тот момент почувствовал, как мне передалась его громадная энергия. За это я ему всегда буду бесконечно благодарен".

    *
    Тотти закончил школу с золотой медалью. Но и из-за бурного развития футбольной карьеры так и не получил высшего образования.

    *
    4 сентября 1994 года 17-летний Франческо Тотти забил свой первый гол в официальной игре за "Рому" в ворота "Фоджи"

    *
    Другой примечательный гол случился через три года. В 1997 году Тотти забил "Лацио" в дерби и отпраздновал это дело специальной футболкой с надписью "Vi ho purgati ancora" ("Я снова заставил вас страдать").

    *
    На правом плече у Тотти есть татуировка римского гладиатора. Ее он сделал в честь победы "Ромы" в чемпионате Италии-2000/2001.

    *
    Вместе с разговорами о величии о Тотти ходит и дурная слава грубияна и провокатора. За свою карьеру он неоднократно наносил соперникам умышленные травмы, провоцировал их на конфликт.

    *
    Один из самых известных грязных поступков Тотти совершил в 2004-м году в матче за сборную, когда плюнул в лицо датчанину Кристиану Поульсену. Судья эпизод не видел, однако благодаря камерам Ческо позднее получил три матча дисквалификации.

    *
    По мотивам этого плевка в интернете появилась игра "Плюй вместе с Тотти". Для ее прохождения нужно было с помощью клавиш передвижения и мышки попасть слюной во всех 11 соперников.

    *
    20 ноября 2013 года Франческо получил приз "Капитан капитанов" от одной из фанатских ассоциаций.

    *
    В серии пенальти в полуфинале Евро-2000 Тотти решился на издевательский удар в стиле Антонио Паненки. На все возмущения о большом риске он тогда ответил фразой: "Но я же забил!" (на видео обратите внимание на ухмылку Франка Райкарда)

    *
    Свадьбу Тотти с телеведущей и моделью Илари Блази в 2005-м показывали в прямом эфире. Трансляцию посмотрело 1,3 млн человек.

    *
    Однажды Император отказался нести по улицам Рима олимпийский огонь из-за того, что по задумке организаторов его пришлось бы нести вдвоем с игроком "Лацио" Паоло Ди Канио.

    *
    Когда зимой 2006-го года Ческо получил страшную травму, его в больнице навестил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, являющийся также президентом "Милана".

    *
    Супруга Тотти − болельщица "Лацио". В свое время из-за этого чуть не сорвалось их знакомство и дальнейшее общение.

    *
    Помимо футбола Ческо любит бильярд, а также часто играет с братом в Play Station.

    *
    В Италии Тотти считают легендарным игроком, но крайне несообразительным парнем. Отсюда − огромный поток шуток и анекдотов о его низких умственных способностях. Вот характерный пример:

    "Тотти, Кассано и Кандела стоят перед волшебным зеркалом. Тот, кто солжет, глядя в отражение, моментально исчезнет. Подходит Кассано: "Думаю, что я самый красивый в Италии мужчина". И моментально исчезает! Подходит Кандела: "Думаю, что я самый умный в Италии". И повторяет судьбу товарища. Настает черед Тотти "Думаю...". И Ческо больше нет!"

    *
    Интересно, что Тотти сам активно поддерживает репутацию недалекой звезды. Он любит дурачиться в интервью и на передачах и даже издал две книги с шутками о себе самом. Поэтому еще один анекдот про Тотти:

    "Как-то Тотти купил себе головоломку. Собирая ее, Франческо промучился шесть месяцев. Завершив это дело, он посмотрел на коробку, где было написано: "От трех до шести лет", и торжествующе произнес: "Да ведь я гений!".

    *
    Всего в писательском зачете Тотти пять книг. Помимо двух юмористических это одна футбольно-образовательная, одна автобиографичная и одна − коллекция комиксов, где главного героя зовут Франк Пепертотти.

    *
    То самое празднование гола в римском дерби, когда Тотти сделал селфи прямо на поле, стало настолько популярным, что его добавили даже в известный симулятор PES 2016.

    *
    Другой фирменный способ радоваться голам − сосать большой палец − это "привет" жене Илари, у которой в жизни есть такая привычка.

    *
    Тотти является офицером ордена "За заслуги перед Итальянской республикой".

    *
    С 2000 года вместе с Тотти работает физиотерапевт Вито Скала, с которым они знакомы около тридцати лет. Ческо доверяет своему врачу сильнее, чем любому тренеру, а сам Скала относится к Императору куда теплее, чем к постоянному клиенту. Но однажды между ними произошел конфликт, когда Тотти на эмоциях от игры толкнул Скалу.

    *
    В 2004 году Тотти находился в паре шагов от перехода в мадридский "Реал". Говорят, что сделка сорвалась в последний момент, а детали той истории до сих пор до конца не выяснены и постоянно обрастают новыми слухами и подробностями.

    *
    Одно из прозвищ Ческо − Pupone (в переводе с итальянского "Большой ребенок").

    *
    В прошлом году Тотти получил приз имени Гаэтано Ширеа − престижная итальянская награда, вручаемая образцам достойного поведения на поле и примером честной игры.

    *
    После летнего товарищеского матча между "Ромой" и "Реалом" полузащитник мадридцев Гарет Бэйл сначала обменялся с Тотти футболками, а после дождался капитана в подтрибунном помещении и попросил расписаться на подаренной майке.

    *
    Тотти несколько раз появлялся в кино. Так, в одном из фильмов он исполнил роль адвоката.

    *
    Вместе со своей супругой Илари Франческо озвучил в культовом мультсериале "Симпсоны" семейную пару, в которой муж-бейсболист потерял общий язык с женой и обращается за помощью к Гомеру и Мардж.

    *
    У Тотти есть своя собственная детская школа, где футболом может заниматься любой ребенок в возрасте от 5 до 12 лет. Академия живет по самым современным правилам и методикам, а ее занятия часто посещают скауты профессиональных клубов.

    *
    Из любимых блюд Франческо выделяет пасту, лазанью и ньокки (итальянские клецки, изготовляемые из муки, яиц, хлеба, шпината и других ингредиентов).

    *
    Ческо является постоянным участником различных благотворительных акциях. Он или сам перечисляет деньги, либо пользуется своим именем и просит сделать это другим. Причем до широкой общественности доходит лишь часть информации о его меценатстве.

    *
    В 2010 году слепок ступней Тотти появился в княжестве Монако на специально созданной для таких случаев аллеи футбольной славы. Мероприятие было приурочено в честь вручения ежегодной премии Golden Foot, присуждаемой великим игрокам старше 29 лет.

    *
    Тотти является рекордсменом "Ромы" как по голам (300), так и по количеству сыгранных матчей (744).

    *
    Брат футболиста − тот самый Рикардо, благодаря которому Ческо взяли в детскую команду − сегодня является его агентом.

    *
    У Тотти и Илари двое детей: сын Кристиан (9 лет) и дочь Шанель (8 лет). Стоит отметить, что Кристиан Тотти занимается в школе "Ромы" и уже выходит за свою команду с капитанской повязкой.

    *
    Тотти работал с 18 главными тренерами "Ромы". Однажды один из них − нынешний наставник Руди Гарсия − сказал о нем: "Франческо принадлежит к поколению, которое вымирает. Я не уверен, что когда-нибудь появится второй Тотти".

    С Днем рождения, Император!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, bashny.net, globo.com, daringtodo.com, ФК "Рома", francescototti.com, zimbio.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 29 сентября 2015, 12:07

      Школа с золотой медалью и про несообразительность - несовместимый бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 27 сентября 2015, 21:00

      мне больше всего запомнилось как он умышлено бежал за бало метров 15 и потом со всей дури, догнав, вальнул ему с пыра по икре... это была жесть... но Бало не сломался )))

      1
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      Рейтинг: +48

      wattman 27 сентября 2015, 20:19

      с некоторых ракурсов похож на Дона Дрейпера из сериала MadMen )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 27 сентября 2015, 18:41

      Крут мужик!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Slaveg 27 сентября 2015, 14:11

      Легенда!!!

      3
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