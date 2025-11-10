Конте сделал заявление о возможном уходе из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте не исключил, что покинет команду.

Сообщалось, что его встреча с руководством клуба пройдет на этой неделе.

«Если команда терпит пять поражений за сезон, значит, что-то идет не так. Нужно что-то делать, потому что я не хочу поддерживать умирающего. Я беру на себя ответственность.

Сейчас в «Наполи» я не вижу никакой химии, каждый просто думает о своих проблемах. Одно дело – просто играть в команде, и совсем другое – выступать за команду с невероятно высокими ожиданиями.

Я уже встречал такое, когда каждый думает только о себе, поэтому решил откровенно поговорить», – сказал Конте.