Конте сделал заявление о возможном уходе из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте не исключил, что покинет команду.
Сообщалось, что его встреча с руководством клуба пройдет на этой неделе.
«Если команда терпит пять поражений за сезон, значит, что-то идет не так. Нужно что-то делать, потому что я не хочу поддерживать умирающего. Я беру на себя ответственность.
Сейчас в «Наполи» я не вижу никакой химии, каждый просто думает о своих проблемах. Одно дело – просто играть в команде, и совсем другое – выступать за команду с невероятно высокими ожиданиями.
Я уже встречал такое, когда каждый думает только о себе, поэтому решил откровенно поговорить», – сказал Конте.
- У неаполитанцев серия из трех матчей без побед.
- Команда идет на 4-м месте в Серии А с 22 очками в 11 турах.
- «Наполи» отстает от лидирующего «Интера» всего на 2 балла.
Источник: La Gazzetta dello Sport