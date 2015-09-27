Римский профиль. 39 фактов о 39-летнем Франческо Тотти

Вечно молодой Франческо Тотти празднует День рождения. Поздравляя героя, "Бомбардир" рассказывает занимательные истории о карьере, семье и жизни капитана "Ромы".

В детстве Тотти хотел стать работником автозаправочной станции. Однажды его мать остановилась пополнить бак машины, и маленький Франческо увидел, как сотрудник бензоколонки достал свой тугой кошелек, чтобы отсчитать сдачу. Тогда он посчитал, что именно в этой профессии можно много зарабатывать и помогать семье.

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Но и футбол Тотти тоже любил. Родители рассказывали, что пинать мяч он начал сразу же после того, как научился ходить. А иногда даже засыпал с мячом.

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В свою первую команду − "Трастевере" − Франческо согласились взять только за компанию с братом Рикардо. В первой же игре будущий Император забьет гол, а вскоре станет лидером всего детского отделения.

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В детстве Тотти встречался с Папой Римским Иоанном Павлом II и до сих пор считает это знаковым событием для всей своей жизни: "Когда я был еще школьником, мы ходили на встречу с Папой. И, когда встреча уже закончилась, Папа вдруг подошел именно ко мне, положил ладонь мне на лоб и поцеловал. Это был знак судьбы! Я до сих пор помню, что в тот момент почувствовал, как мне передалась его громадная энергия. За это я ему всегда буду бесконечно благодарен".

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Тотти закончил школу с золотой медалью. Но и из-за бурного развития футбольной карьеры так и не получил высшего образования.

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4 сентября 1994 года 17-летний Франческо Тотти забил свой первый гол в официальной игре за "Рому" в ворота "Фоджи"

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Другой примечательный гол случился через три года. В 1997 году Тотти забил "Лацио" в дерби и отпраздновал это дело специальной футболкой с надписью "Vi ho purgati ancora" ("Я снова заставил вас страдать").

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На правом плече у Тотти есть татуировка римского гладиатора. Ее он сделал в честь победы "Ромы" в чемпионате Италии-2000/2001.

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Вместе с разговорами о величии о Тотти ходит и дурная слава грубияна и провокатора. За свою карьеру он неоднократно наносил соперникам умышленные травмы, провоцировал их на конфликт.

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Один из самых известных грязных поступков Тотти совершил в 2004-м году в матче за сборную, когда плюнул в лицо датчанину Кристиану Поульсену. Судья эпизод не видел, однако благодаря камерам Ческо позднее получил три матча дисквалификации.

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По мотивам этого плевка в интернете появилась игра "Плюй вместе с Тотти". Для ее прохождения нужно было с помощью клавиш передвижения и мышки попасть слюной во всех 11 соперников.

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20 ноября 2013 года Франческо получил приз "Капитан капитанов" от одной из фанатских ассоциаций.

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В серии пенальти в полуфинале Евро-2000 Тотти решился на издевательский удар в стиле Антонио Паненки. На все возмущения о большом риске он тогда ответил фразой: "Но я же забил!" (на видео обратите внимание на ухмылку Франка Райкарда)

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Свадьбу Тотти с телеведущей и моделью Илари Блази в 2005-м показывали в прямом эфире. Трансляцию посмотрело 1,3 млн человек.

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Однажды Император отказался нести по улицам Рима олимпийский огонь из-за того, что по задумке организаторов его пришлось бы нести вдвоем с игроком "Лацио" Паоло Ди Канио.

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Когда зимой 2006-го года Ческо получил страшную травму, его в больнице навестил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, являющийся также президентом "Милана".

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Супруга Тотти − болельщица "Лацио". В свое время из-за этого чуть не сорвалось их знакомство и дальнейшее общение.

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Помимо футбола Ческо любит бильярд, а также часто играет с братом в Play Station.

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В Италии Тотти считают легендарным игроком, но крайне несообразительным парнем. Отсюда − огромный поток шуток и анекдотов о его низких умственных способностях. Вот характерный пример:

"Тотти, Кассано и Кандела стоят перед волшебным зеркалом. Тот, кто солжет, глядя в отражение, моментально исчезнет. Подходит Кассано: "Думаю, что я самый красивый в Италии мужчина". И моментально исчезает! Подходит Кандела: "Думаю, что я самый умный в Италии". И повторяет судьбу товарища. Настает черед Тотти "Думаю...". И Ческо больше нет!"

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Интересно, что Тотти сам активно поддерживает репутацию недалекой звезды. Он любит дурачиться в интервью и на передачах и даже издал две книги с шутками о себе самом. Поэтому еще один анекдот про Тотти:

"Как-то Тотти купил себе головоломку. Собирая ее, Франческо промучился шесть месяцев. Завершив это дело, он посмотрел на коробку, где было написано: "От трех до шести лет", и торжествующе произнес: "Да ведь я гений!".

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Всего в писательском зачете Тотти пять книг. Помимо двух юмористических это одна футбольно-образовательная, одна автобиографичная и одна − коллекция комиксов, где главного героя зовут Франк Пепертотти.

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То самое празднование гола в римском дерби, когда Тотти сделал селфи прямо на поле, стало настолько популярным, что его добавили даже в известный симулятор PES 2016.

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Другой фирменный способ радоваться голам − сосать большой палец − это "привет" жене Илари, у которой в жизни есть такая привычка.

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Тотти является офицером ордена "За заслуги перед Итальянской республикой".

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С 2000 года вместе с Тотти работает физиотерапевт Вито Скала, с которым они знакомы около тридцати лет. Ческо доверяет своему врачу сильнее, чем любому тренеру, а сам Скала относится к Императору куда теплее, чем к постоянному клиенту. Но однажды между ними произошел конфликт, когда Тотти на эмоциях от игры толкнул Скалу.

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В 2004 году Тотти находился в паре шагов от перехода в мадридский "Реал". Говорят, что сделка сорвалась в последний момент, а детали той истории до сих пор до конца не выяснены и постоянно обрастают новыми слухами и подробностями.

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Одно из прозвищ Ческо − Pupone (в переводе с итальянского "Большой ребенок").

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В прошлом году Тотти получил приз имени Гаэтано Ширеа − престижная итальянская награда, вручаемая образцам достойного поведения на поле и примером честной игры.

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После летнего товарищеского матча между "Ромой" и "Реалом" полузащитник мадридцев Гарет Бэйл сначала обменялся с Тотти футболками, а после дождался капитана в подтрибунном помещении и попросил расписаться на подаренной майке.

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Тотти несколько раз появлялся в кино. Так, в одном из фильмов он исполнил роль адвоката.

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Вместе со своей супругой Илари Франческо озвучил в культовом мультсериале "Симпсоны" семейную пару, в которой муж-бейсболист потерял общий язык с женой и обращается за помощью к Гомеру и Мардж.

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У Тотти есть своя собственная детская школа, где футболом может заниматься любой ребенок в возрасте от 5 до 12 лет. Академия живет по самым современным правилам и методикам, а ее занятия часто посещают скауты профессиональных клубов.

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Из любимых блюд Франческо выделяет пасту, лазанью и ньокки (итальянские клецки, изготовляемые из муки, яиц, хлеба, шпината и других ингредиентов).

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Ческо является постоянным участником различных благотворительных акциях. Он или сам перечисляет деньги, либо пользуется своим именем и просит сделать это другим. Причем до широкой общественности доходит лишь часть информации о его меценатстве.

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В 2010 году слепок ступней Тотти появился в княжестве Монако на специально созданной для таких случаев аллеи футбольной славы. Мероприятие было приурочено в честь вручения ежегодной премии Golden Foot, присуждаемой великим игрокам старше 29 лет.

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Тотти является рекордсменом "Ромы" как по голам (300), так и по количеству сыгранных матчей (744).

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Брат футболиста − тот самый Рикардо, благодаря которому Ческо взяли в детскую команду − сегодня является его агентом.

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У Тотти и Илари двое детей: сын Кристиан (9 лет) и дочь Шанель (8 лет). Стоит отметить, что Кристиан Тотти занимается в школе "Ромы" и уже выходит за свою команду с капитанской повязкой.

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Тотти работал с 18 главными тренерами "Ромы". Однажды один из них − нынешний наставник Руди Гарсия − сказал о нем: "Франческо принадлежит к поколению, которое вымирает. Я не уверен, что когда-нибудь появится второй Тотти".

С Днем рождения, Император!