Дзенга уволен с должности главного тренера «Сампдории»

Вальтер Дзенга покинул пост главного тренера «Сампдории» по решению руководства клуба.

«Президент Массимо Ферреро и клуб сожалеют, что профессиональные отношения завершились рано, и желают Вальтеру Дзенге только успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении клуба из Генуи.

55-летний специалист возглавлял «Сампдорию» с июня текущего года. В таблице нынешней Серии А генуэзцы располагаются на 10-м месте. В последнем туре чемпионата «Сампа» в родных стенах потерпела поражение от «Фиорентины» со счетом 0:2.